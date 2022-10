Der Herbst 2022 taucht Siegens Innenstadt in einen einzigen Farbenrausch: auch den Baum vor dem Rathaus am Marktplatz.

Wetter Goldener Oktober 2022: So schön ist der Herbst in Siegen

Siegen. Der Oktober gibt in Siegen wirklich alles. Zeit für einen Herbstspaziergang im Sonnenschein: Hier gibt’s die schönsten Bilder aus der Innenstadt.

Kurz, bevor sich das erfreuliche Wetter in jedem Kalenderjahr verabschiedet, bäumt es sich sozusagen noch einmal auf. Bevor mit dem November der für gewöhnlich trübste, graueste und tristeste aller Monate auf der Matte steht, ist schließlich der Oktober an der Reihe. Und was der so alles drauf hat, zeigt er in Siegen und Umgebung gerade mit aller Macht.

Das oft bemühte Bild vom „Goldenen Oktober“ trifft dabei zwar gefühlsmäßig voll ins Schwarze, wird der Sache farblich aber nur bedingt gerecht. Natürlich strahlt das Laub irgendwann in leuchtendem Gold-Gelb. Doch die eigentliche farbliche Stärke des Oktobers ist das intensive Rot, dass er an so vielen Stellen hervorbringt. Für einen Künstlernamen bietet sich das aber nicht so richtig an. „Roter Oktober“ – das weckt dann doch etwas zu viele Assoziationen an ein U-Boot aus der Literatur- und Filmgeschichte. Aber immerhin auch an Sean Connery. Der ja quasi im Herbst seines Lebens als Filmstar noch einmal so richtig groß herauskam. Wenn sich da nicht der Kreis schließt….

Die Stadtmauer am Obergraben wird von leuchtend bunten Blättern wie von einem Wasserfall umspült. Foto: Florian Adam / WP

Allzu lange soll das schöne Wetter nicht mehr anhalten. Ein Grund mehr, schnell noch einen schönen Herbstspaziergang durch die Stadt zu machen. Die Redaktion war schon einmal unterwegs und präsentiert einige Eindrücke auf dieser Seite. Viel Spaß!

Zauberhaft im Gegenlicht: Die Erweiterung des Siegener Schlossparks. Foto: Florian Adam / WP

Herbst in Siegen: Die besondere Stärke des Oktobers ist eindeutig die Farbe Rot. Foto: Florian Adam / WP

In Siegens Altstadt färben sich die Baumkronen gelb – hier neben der Marienkirche. Foto: Florian Adam / WP

Herbst in Siegen: Das Thema „rot“ hatten wir ja schon. Auch im Schlosspark gibt es dafür wunderschöne Beispiele. Foto: Florian Adam / WP

Braunes Laub ist ausgelaugt? Aber ganz und gar nicht, wie der nähere Blick zeigt! Foto: Florian Adam / WP

Herbst 2022 in Siegen: Auch rund um die Martinikirche gibt es viel zu sehen. Foto: Florian Adam / WP

Goldener Oktober in Siegen: Öfter mal man oben schauen – sonst verpasst man solche Aussichten! Foto: Florian Adam / WP

Sollte beim Herbstspaziergang in Siegen nicht fehlen: Der Abstecher in den Schlosspark. Foto: Florian Adam / WP

Und wo wir gerade im Schlosspark sind: Auch da lohnt der Blick in die Bereiche rechts und links der Wege. Foto: Florian Adam / WP

Herbst in Siegen: Dieser Nadelbaum brennt nicht – an ihm wächst eine Laubpflanze hinauf, deren Blätter sich rot färben. Foto: Florian Adam / WP

„Gosse“ ist ja nicht gerade ein positiv belegter Begriff. Dabei kann der Rinnstein mit der richtigen „Deko“ so viel hermachen.... Foto: Florian Adam / WP

Kein Witz: Diese entzückenden kleinen Pilze wachsen in Siegen am Kölner Tor: Auf dem Felsvorsprung am Fuß der Stadtmauer. Foto: Florian Adam / WP

