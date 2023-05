Gräbener setzt auf Zukunft: Brennstoffzellen und Wasserstoff

Werthenbach. Generationswechsel beim Maschinentechniker in Werthenbach: Dieter Kapp übergibt an seinen Sohn Fabian Kapp.

Seinen Austritt aus dem aktiven Geschäft des Netphener Sondermaschinenbauers Graebener Maschinentechnik hat Dieter Kapp gefeiert. Gleichzeitig übergab er die Führung an seinen Sohn Fabian Kapp. Dieser will neben der Fortführung des bisher erfolgreichen Sondermaschinenbaus die Anlagenentwicklung für die Brennstoffzellen- und Elektrolyseindustrie ausweiten.

Abschied von den Großrohren und Neuausrichtung

Dieter Kapp begann seine Berufslaufbahn 1970 bei der Firma Wilhelm Schäfer Maschinenbau GmbH & Co. in Wilnsdorf-Wilden. Nach seiner Ausbildung zum Technischen Zeichner war er dort 25 Jahre in verschiedenen Funktionen tätig – als Konstrukteur, Verkaufsleiter und Technischer Leiter mit Prokura sowie Mitglied der Geschäftsführung. 1995 führte ihn seine Laufbahn dann als Maschinenbauexperte in das Familienunternehmen Theodor Gräbener Großrohr GmbH & Co. KG. Dort wirkte er fortan als Technischer Leiter und Prokurist an der Seite von Dr. Theodor Gräbener, der das Unternehmen bereits in 3. Generation leitete.

Damals betrieb das Unternehmen noch ein Rohrwerk zur Fertigung von Großrohren. Strategische Gründe erforderten jedoch bald eine Neuausrichtung, in deren Folge man das Großrohrwerk stilllegte und fortan nur noch den Maschinenbau fokussierte. Mit der Neuausrichtung, die Dieter Kapp durch seine technische Führung entschieden mitgeprägt hatte, entwickelte sich das Unternehmen positiv, und so wurde er schon 1999 zum weiteren Gesellschafter und Partner von Dr. Gräbener ernannt.

Graebener Maschinentechnik entwickelt und realisiert seither maßgeschneiderte Sondermaschinen für Kunden aus allen Teilen der Welt. So revolutionierte Dieter Kapp zur Jahrtausendwende mit seiner patentierten Tailor-Welded-Plates-Technologie die Schiffsdeckfertigung der Meyer Werft in Papenburg. 2003 baute er den Roboclamp, mit dem Fahrzeugteile hergestellt werden. Bis heute ist dieser – mit einer Schließkraft von 13.000 Tonnen – die stärkste Hydroformingpresse der Welt. Darüber hinaus realisierte Dieter Kapp immer wieder verschiedenste innovative Anlagen für die Großrohrfertigung und die Windturmindustrie Seit 20 Jahren befasst sich das Unternehmen außerdem mit dem Zukunftsmarkt Wasserstoff.

Weltweit als Spezialist für Wasserstoff bekannt

Fabian Kapp trat als gelernter Elektriker und Elektroingenieur bereits 2009 ins Unternehmen ein und widmete sich insbesondere der Forschung und Entwicklung von Technologien und Anlagen zur Herstellung von Brennstoffzellen- und Elektrolysekomponenten. Neben dem klassischen Maschinenbaugeschäft etablierten Fabian und Dieter Kapp ein weiteres Standbein und bewirkten, dass Graebener mit seiner Sparte Graebener Bipolar Plate Technologies heute weltweit als Spezialist im Wasserstoffmarkt bekannt ist und als Experte geschätzt wird. Dr. Theodor Gräbener zog sich nach und nach aus dem operativen Geschäft zurück. Fabian Kapp wurde derweil zunächst als Prokurist berufen und 2020 zum Geschäftsführer bestellt.

