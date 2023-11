Grill und Freischneider: Einbrecher auf Beutezug ducrh Deuz

Deuz Rund um das Wochenende haben bislang Unbekannte Täter den Netphener Stadtteil Deuz buchstäblich unsicher gemacht.

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Einbrecher in Deuz ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitagmittag, 17. November, und Samstagnachmittag, 18. November, gelangten die Täter auf unbekannte Weise in eine Mehrzweckhalle im Nauholzer Weg berichtet die Polizei.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Dort brachen sie Schränke und Türen auf. Dabei erbeuteten sie kleinere Bargeldbeträge und Werkzeuge, die wegen Umbauarbeiten dort lagerten. Eine genaue Aufstellung der entwendeten Gegenstände liegt bislang noch nicht vor.

Einbrecher suchen auch Tennisclub heim

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag, 18. November, und Montagnachmittag, drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Werkzeugschuppen des TC Schwarz-Weiß Deuz in der Straße Am Freibad ein. Dort wurden ein Freischneider sowie ein Edelstahlgrill entwendet. Die Täter dürften zum Abtransport der Beute vermutlich ein Fahrzeug benutzt haben, so die Polizei weiter.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 02732 / 909-0 zu melden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland