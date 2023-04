Weidenau. Starker Gasgeruch im ganzen Treppenhaus: In der Waldsiedlung in Siegen-Weidenau muss ein Wohn-Hochhaus mit rund 40 Parteien geräumt werden.

Großalarm für die Feuerwehreinheiten aus Siegen, Weidenau und Bürbach am späten Mittwochvormittag, 12. April: In der Waldsiedlung (Straße „Zur Zinsenbach“) hatte eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhochhaus (über 40 Wohnungen) erheblichen Gasgeruch festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert. Das Gebäude wurde evakuiert.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Etwa 50 Personen müssen das Haus für den Einsatz vorübergehend verlassen. Foto: Jürgen Schade

Gegen 11 Uhr hatte die 38-jährige Frau das Gas wahrgenommen, als sie mit dem Aufzug nach unten fahren wollte. Auch im Treppenhaus und in den Kellerräumen roch es demnach, was auch die Feuerwehr um Einsatzleiter Marc Kruse-Wiechmann bestätigte. Unverzüglich wurde die Einsatzstelle abgesperrt und das Haus evakuiert. Laut Polizei sind in dem Gebäude mehr als 200 Personen gemeldet von denen am Mittwochvormittag rund 50 vor Ort waren. Wegen des starken Regens wurde der Rettungsbus angefordert.

Gaskartusche im Keller – hinter verschlossener Tür

Zusammen mit Beschäftigten des Energieversorgers machte sich die Feuerwehr auf die Suche nach der Ursache des Gasgeruchs. Unter Atemschutz wurden sämtliche Kellerräume durchsucht, neben einigen Gaskartuschen wurde auch eine Fünf-Kilo-Gasflasche ins Freie geholt. Per Hochleistungslüfter wurden schließlich Treppenhaus und Kellerräume freigeblasen.

Die Feuerwehr bringt die Gasflasche ins Freie und lüftet die Räume. Foto: Jürgen Schade

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Feuerwehr hatte zwischenzeitlich Probleme, den Hauseigentümer zu erreichen, der auch nicht auf Anfragen der Kreisleitstelle reagierte – ein Hausmeister wäre demnach eine große Hilfe gewesen. Die Feuerwehr musste zum Beispiel die Tür zum Heizungskeller gewaltsam öffnen.

Wegen des Regens wird der Rettungsbus alarmiert. Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland