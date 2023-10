Bauarbeiten Großbaustelle in Siegen: „Meilenstein“ am Schleifmühlchen

Siegen. Die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr kommen gut voran, das Verkehrschaos ist weitgehend ausgeblieben: Jetzt steht eine entscheidende Phase bevor

An Siegens derzeit größter Straßen-Baustelle „Schleifmühlchen“ kommen die Arbeiten zum Umbau des Kreisels in der zweiten Bauphase voran. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, steht nun ein weiterer „Meilenstein“ des Bauprojekts bevor: der Neubau der Ufermauer zur Weiß. Ab Montag, 6. November 2023, beginnt die Spezialtiefbaufirma Demler aus Netphen mit der Herstellung der Bohrpfahlwand, die die bisherige Ufermauer zur Weiß ersetzen soll. Nach Einrichtung der Baustellensignalisierung und Sperrung der Frankfurter Straße Richtung Lindenberg sei das befürchtete Verkehrschaos nicht eingetreten, zieht die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung darüber hinaus eine erste Bilanz der im April begonnenen Großbaustelle.

Da im Bereich der Marienborner Straße mehr Platz benötigt wird, entsteht hier die zusätzliche Fahrspur, der neue „Bypass“. Um die nötigen Fahrbahnbreiten in Richtung Kaan-Marienborn zur Verfügung stellen zu können, wird der nördliche Gehweg als Kragarm über die Weiß neu angelegt, eine Art „überkragende Platte“ über den Fluss. Die marode Bausubstanz der historisch gewachsenen Ufermauer kann diese Konstruktion jedoch nicht mehr tragen. Deshalb wird die Ufermauer auf einer Länge von rund 100 Metern erneuert. Diese Arbeiten werden demnach rund vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen. Für die Betonbohrpfähle kommt ein 80 Tonnen schweres Bohrgerät zum Einsatz. Nach dem Aushärten der Betonpfähle wird die alte Ufermauer abgebrochen und die neue Gehwegkappe auf die Bohrpfahlwand betoniert.

Parallel zu den Vorbereitungen dieser Arbeiten wurden in der Frankfurter Straße Richtung Lindenberg umfangreiche Leitungsumlegungen und Erneuerungen seitens der Ver- und Entsorger SVB, ESI, Westnetz und Telekom durchgeführt, heißt es weiter. Nun folgt hier der Straßen-Endausbau für die Anbindung des Lindenberges an den neuen Kreisverkehrsplatz. Die Asphaltarbeiten sind für Mitte November geplant. In der Seitenstraße „Am Schleifmühlchen“ wurde der Kanal, sowie Hausanschlüsse seitens ESI erneuert. Im derzeit abgesperrten Bereich des Kreuzungsbereiches haben bereits umfangreiche Arbeiten für die spätere Straßenentwässerung stattgefunden.

