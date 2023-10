Niederschelden. Feuer breitet sich rasend schnell in verschiefertem Wohnhaus in Niederschelden aus. Die Feuerwehr Siegen meistert die schweren Bedingungen rasch.

Enormer Sachschaden ist bei einem Wohnungsbrand in der Straße Knesberich in Niederschelden am Samstagabend, 28. Oktober, entstanden. Bewohner des verschieferten Hauses in der engen Sackgasse hatten sich vor den Flammen auf den Balkon gerettet und riefen um Hilfe – sie konnten sich auch mit Hilfe von Nachbarn in Sicherheit bringen.

Das Alarmstichwort „Feuer 4“ war um 19.49 Uhr ausgelöst worden. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr Siegen nebst Notarzt und Rettungswagen machten sich unverzüglich auf den Weg zur Einsatzstelle, auch die Löscheinheiten Eiserfeld, Niederschelden und Eisern wurden alarmiert. Schon während der Anfahrt über die HTS konnten die Einsatzkräfte starke Rauchentwicklung feststellen. Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs schlugen hohe Flammen aus den Fenstern im ersten Obergeschoss.

In der engen Sackgasse ist es für die Feuerwehr nicht einfach, ihre Ausrüstung in Position zu bringen. Foto: Jürgen Schade

DIe Feuerwehrleute hatten sich schon auf der Anfahrt mit Atemschutz ausgerüstet, um sofort mit den Löscharbeiten beginnen zu können – es waren Menschenleben in Gefahr gemeldet worden. Weil die enge Straße die Anfahrt erschwerte, positionierten sich Fahrzeuge im Bereitstellungsraum an der Siegtalstraße, die dafür komplett gesperrt wurde. Parallel begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Während von außen die Flammen durch die Fenster mit Wasser bekämpft wurden, drang ein Trupp zum Innenangriff vor. Während der Löscharbeiten wurde auch die Drehleiter in Stellung gebracht um zu sehen, ob das Feuer auch auf den Dachstuhl übergegriffen hatte.

Wohnhaus in Siegen-Niederschelden nach Feuer unbewohnbar – Polizei ermittelt

Nachdem die Feuerwehr die Ausbreitung des Feuers eingedämmt und die Oberhand gewonnen hatten, wurde eine Aufsteckleiter angelehnt, um den Brand gezielter bekämpfen zu können. Vier Hausbewohner wurden vom Notarzt untersucht und mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Trupp rettete ein exotisches Reptil – eine Bartagame – aus dem total verqualmten Haus. Die Feuerwehreinsatzkräfte hatten trotz des enormen Ausmaßes den Brand rasch unter Kontrolle. Trotz des Großaufgebotes und der schnellen Reaktion konnte schwerer Sachschaden an dem Wohnhaus nicht verhindert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich das Feuer in der Wohnung sehr schnell ausgebreitet.

Derzeit ist das Wohnhaus unbewohnbar und die Feuerwehr stellte bis weit nach Mitternacht eine Brandwache ab. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen, Spezialisten sind derzeit mit den Ermittlungen beschäftigt.

Zunächst dämmt die Feuerwehr den Brand per Löschangriff von außen ein und geht dann gezielter gegen die Flammen vor. Foto: Jürgen Schade

