Straftat Große Schlägerei am Schützenhaus: Polizei Siegen greift ein

Niederfischbach. Eine Fete, 25 bis 30 Jugendliche, fast alle ziemlich betrunken – und dann suchen welche Streit. Mehrere Streifenwagen bei Schlägerei im Einsatz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. Oktober, gingen bei der Polizei Betzdorf mehrere Notrufe über eine größere Schlägerei in Niederfischbach, in der Nähe des dortigen Schützenhauses, ein. Aufgrund der Erstmeldungen wurden insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen entsandt, darunter zwei Streifen aus dem Siegerland.

Vor Ort wurden laut Polizei 25 bis 30 Jugendliche, nahezu alle stark alkoholisiert, angetroffen. Ein 20-Jähriger musste notärztlich versorgt werden, zwei weitere Heranwachsende wurden demnach leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge seien gegen 2.30 Uhr ungebetene Gäste mit einem Auto zu der Feier im Schützenhaus gekommen und hätten Ärger gesucht, so die Beamten.

Bei den Störenfrieden soll es sich um rund fünf Männer mit „ausländischer Herkunft“ bzw. erkennbarem Migrationshintergrund handeln, hätten Zeugen berichtet. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen unter 02741/9260.

