Mit mehreren Einsatzwagen und einer Drehleiter rückt die Feuerwehr im Stockweg in Weidenau an.

Weidenau. Starker Qualm aus einer Wohnung am Weidenauer Stockweg ruft am Montag die Feuerwehr auf den Plan. Ursache: Verbranntes Essen auf einem Herd.

Großeinsatz im Weidenauer Stockweg wegen verbranntem Essen

Weil starker Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Stockweg drang, rückte am Montag gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Dabei waren Einsatzkräfte der Wache Siegen sowie die Löschzüge Bürbach, Dreis-Tiefenbach und die Drehleiter des Löschzuges Geisweid.

Polizei und Feuerwehrleute evakuierten das Gebäude. Ein Löschtrupp ging in die Wohnung und entdeckte die Quelle der starken Rauchentwicklung: Auf dem eingeschalteten Herd war Essen verbrannt, offenes Feuer gab es aber zum Glück nicht. Den Einsatzkräften blieb lediglich, die Wohnung mit einem Lüfter vom Brandrauch frei zu blasen.

Verletzt wurde niemand. Wegen der Vielzahl der Einsatzfahrzeuge und damit die Feuerwehrleute ruhig arbeiten konnten, hatte die Polizei den Stockweg im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt.

