Ex-Landesbehördenhaus Großeinsatz in Siegen: Feueralarm in 78-Parteien-Haus

Siegen. Im ehemaligen Landesbehördenhaus in Siegen schlägt die Brandmeldeanlage an, die Feuerwehr kommt. In dem Gebäude gibt es 78 Wohneinheiten.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr Siegen am Samstag kurz nach 23 Uhr zum ehemaligen Landesbehördenhaus in die Koblenzer Straße aus. In dem Gebäude, in dem sich inzwischen 78 Appartement-Wohnungen befinden, hatten die Brandmeldeanlagen im Treppenhaus und im Eingangsbereich geschrillt. Mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner hatten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Objekt verlassen und warteten draußen.

Über einen Schließschalter gelangte ein Trupp mit dem Bereitschaftsdienst in den Raum, wo die Brandmeldeanlage aufgelaufen war. Schnell hatten die Einsatzkräfte den Fehler gefunden: Es war der Brandmelder im Aufzugsraum, doch von Feuer war nichts zu sehen. Die Feuerwehrleute stellten die Brandmeldeanlage wieder zurück. Eine Fachfirma wird sich nun um die Überprüfung kümmern.

In großen Gebäuden, in denen sich in der Regel viele Menschen aufhalten, löst die Kreisleitstelle sofort Großalarm mit dem Stichwort „Feuer-4“ für mehrere Löscheinheiten aus. Außer der Berufsfeuerwehr Siegen waren die Löscheinheiten Hammerhütte sowie Siegen-Hain vor Ort, außerdem mit einer zweiten Drehleiter die Feuerwehreinheit Eiserfeld.

