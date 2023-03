Großer Schaden: Einbrecher stehlen E-Bikes für tausende Euro

Büschergrund/Niederheuslingen. In Freudenberg gehen E-Bike-Diebe überaus gezielt und rücksichtslos vor. Der Schaden für die Opfer ist immens.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 27. März, in Freudenberg fünf hochwertige E-Bikes geklaut.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

In Büschergrund drangen Einbrecher zwischen Sonntag, 17.30 Uhr und Montag, 7 Uhr in der Triftstraße gewaltsam über ein Fenster in eine Garage ein. Dort waren unter anderem vier hochwertige Pedelecs abgestellt. Die Täter entwendeten die E-Bikes im fünfstelligen Eurobereich. Zudem beschädigten sie den in der Garage stehenden Pkw des Diebstahlopfers.

Auch Auto in Freudenberger Garage beschädigt

Entwendet wurde ein E-Bike der Marke Trek, Modell Rail 9.7 XL, Rahmenfarbe gelb/grau, ein E-Bike der Marke Trek, Modell Powerfly FS 4 Equiped, Rahmenfarbe grau, ein E-Bike der Marke Haibike, Modell X Duro Trekking 4.0, Rahmenhöhe 52 Zenimtere, Rahmenfarbe grau/gelb sowie ein E-Bike der Marke Haibike, Modell S Duro Hard Nine 7.0, Rahmenfarbe weiß/grün.

In Niederheuslingen brachen Unbekannte in der Heuslingstraße ebenfalls gewaltsam über ein Fenster in eine Garage ein. Auch dort stahlen die Eindringlinge ein hochwertiges Pedelec (E-Bike). Es handelt sich um ein Conway, Modell Xyron S 2.7 Herren SE. Dieses E-Bike hat die Rahmenfarbe darkpetrol/metallic/red, so die Polizei.

Die Beamten ermitteln und bitten Zeugen um Hinweise unter 0271/7099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland