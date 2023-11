Siegen „Stadt steht ziemlich im Weg“: Grüne erneuern Kritik an Plänen für Naturgarten-Center Kremer auf dem Siegener Heidenberg. Diesmal: Der Parkplatz.

Die Diskussion um die Pylone auf dem Heidenberg sei nicht neu - sowohl der geplante des neuen Naturgarten-Centers Kremer, als auch der bestehende nebenan bei Ikea: Joachim Boller (Grüne) erneuerte im Haupt- und Finanzausschuss die Kritik seiner Fraktion an den weithin sichtbaren Werbesäulen. „Auch der bei Ikea gehört eigentlich gesprengt“, sagte der Stadtverordnete.

Den Siegener Grünen ist der Gartenmarkt seit jeher ein Dorn im Auge. Aus ihrer Sicht werde mit den Neubauplänen über die optische Wirkung hinaus Potenzial zur Erzeugung regenerativer Energie liegen gelassen. Boller verwies auf die Landesbauordnung, laut der gewerbliche Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen überdacht und mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden müssen. Die Stadtverwaltung hatte darauf verwiesen, dass bei dem hier geplanten grünen Parkplatz Bäume gegen aufgeständerte Solaranlagen abgewogen wurden; beides gleichzeitig gehe nicht. Bei Siegener Gartenmarkt wären das einige wenige Bäume und ziemlich viel CO 2 -frei produzierter Strom, monierte Boller.

„Das ist nicht der erste Fall, bei dem die Stadt der Nutzung regenerativer Ideen ziemlich im Wege steht“, so Boller weiter. „Da sieht man mal wieder, was an Potenzialen in Siegen verschenkt wird.“

