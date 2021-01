Grüne: Siegener Friedhofswald braucht bessere Bus-Anbindung

Siegen Gerade für ältere Menschen sei der steile Fußweg von der Endstation in der Hermelsbach zu weit, meinen die Siegener Grünen.

Der Friedhofswald am Hermelsbacher Friedhof in Siegen soll besser an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden. Das fordern die Grünen in einem Antrag zur nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses. Die Verwaltung soll einen Vorschlag für eine erweiterte Linienführung und eine ortsnahe Haltestelle zur barrierearmen Anbindung des Friedhofwaldes vorlegen, diesen mit dem Zweckverband Personennahverkehr (ZWS) abstimmen und die Kosten nennen.

Kleinbus zu den Drei Pfosten

Inzwischen gebe es zwar einen neuen Parkplatz für motorisierte Besucher des Friedhofswaldes, heißt es in dem Antrag der Grünen. Von dort könnten die Menschen diesen Ort bequem und weitgehend barrierearm erreichen. Die vorhandene Busanbindung mit der Line C 117 ende aber unterhalb des Hermelsbacher Friedhofes. So müssten Besucherinnen und Besucher des Friedhofwaldes zu Fuß den steilen Berg bewältigen. Die Entfernung von der Haltestelle Steubenstraße zum Friedhofswald betrage mehr als 600 Meter. Die Grünen stellen sich den Einsatz eines Kleinbusses vor, der ein- oder zwei Mal in der Woche den oberen Zugang An den drei Pfosten anfährt.

