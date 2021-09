Grüne sorgen sich um die Siegener Altstadt

Siegen. Ein paar Häuser in der Siegener Altstadt drohen zu verfallen. Die Stadt kann wenig dagegen tun.

Die Grünen machen sich Sorgen um die Altstadt. „Es gibt Häuser, die in absolut katastrophalem Zustand sind“, sagt Michael Groß (Grüne) im Rat, „wenn man da lange zuwartet, wird das nicht mehr zu retten sein.“ Beantragt haben die Grünen eine Bestandsaufnahme der historischen Bausubstanz in der Altstadt. „Es muss vor allem darum gehen, wie die Stadt Siegen Einfluss auf den Erhalt nehmen kann“, heißt es in der Begründung des Antrags.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Stadtbaurat Henrik Schumann erinnerte daran, dass der Rat im Juni auf Antrag von fünf Fraktionen ein „Gesamtkonzept zum städtebaulichen Denkmalschutz und zum Schutz historischer Bauten und Fassaden“ beauftragt habe, das im ersten Vierteljahr 2022 vorgelegt werden soll. „Da ging es um das ganze Stadtgebiet.“ Wenn nun vorrangig eine Bestandsaufnahme für die Altstadt erstellt werden solle, „bleibt der Rest liegen“.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Bäume sollen Natur-Denkmale bleiben – vorläufig +++

Stadt müsste Häuser kaufen

Michael Groß (Grüne) sprach sich dafür aus, Stadt-Konzept und Altstadt-Bestandsaufnahme miteinander zu verbinden. In der Altstadt seienviele Häuser denkmalgeschützt und würden gut gepflegt. Konkret gehe es um zwei oder drei Gebäude: „Da sollte man zumindest mal einen Erstkontakt mit den Besitzern aufnehmen.“ Das sei geschehen, antwortete der Stadtbaurat: „Der Kontakt steht, aber das heißt nicht, dass dort etwas passiert.“ Es handele sich um Privateigentum. Eingreifen könne die Stadt letztlich nur, indem sie die Gebäude kaufe.

Mehr zur Bundestagswahl

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland