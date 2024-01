Gruselig: Einbrecher durchwühlen in der Nacht ganzes Haus

Wahlbach Durch ein Fenster steigen Einbrecher in ein Burbacher Haus ein. Später fliehen sie unerkannt. Was sie mitgenommen haben, ist unklar.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 2. Januar, in ein Wohnhaus in der Straße „Schallroth“ in Wahlbach eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchten sie die Schränke in gleich mehreren Zimmern.

Siegener Polizei: Täter füchten unerkannt

Hinweise zur Tatbeute gibt es bislang nicht. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Tatzeitraum liegt nach derzeitigem Stand zwischen 20 Uhr und 9.30 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter 0271/7099-0.

