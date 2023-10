Gymnasium Kreuztal: Thomas Grütz verabschiedet sich

Kreuztal. Der Schulleiter wechselt in die Schulaufsicht bei der Bezirksregierung. Ein kommissarischer Nachfolger ist bestellt.

Mit einem kurzweiligen Programm wurde Thomas Grütz am 29.09.2023 als Schulleiter des Städtischen Gymnasiums Kreuztal ein festlicher Abschied aus dem aktiven Schulleben in der Dreifachhalle des Schulzentrums bereitet. Der Olper wird nach den Herbstferien als Dezernent zur Bezirksregierung Arnsberg in die obere Schulaufsicht wechseln.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Seit 2019 in Kreuztal, seit 2021 Chef

Die Gästeschar aus Schulträgerin, Lehrerrat, Schulpflegschaft, Schülervertretung und Schulleitern des Schulzentrums fand viele lobende Worte für den Oberstudiendirektor, der die Schule seit Januar 2021 leitete. An der Siegener Universität studierte er Mathematik und Musik für die Sekundarstufen I und II, sein Referendariat absolvierte er im privaten Gymnasium Maria Königin in Lennestadt. Mehr als zehn Jahre lang war der Pädagoge am Städtischen Gymnasium Olpe tätig, bevor er 2018 ins Kreuztaler Schulzentrum wechselte und dort die Oberstufenkoordination und später die Schulleitung übernahm.

+++ Lesen Sie auch: Gymnasium Kreuztal: Amtsantritt mitten im Lockdown +++

Stadtrat Patrick Zöller sprach dem scheidenden Schulleiter als Vertreter der Schulträgerin seinen Dank für die Wahrnehmung dieser anspruchsvollen Aufgabe aus: „Sie haben hier am Städtischen Gymnasium mit großem Engagement für eine gute Ausbildung der Ihnen anvertrauten jungen Menschen Sorge getragen und Ihre Aufgabe darin gesehen, Weichen zu stellen, Begabungen zu fördern sowie Schülerschaft und Lehrende zu motivieren.“ Zöller wünschte ihm, dass die Erwartungen, die er mit seiner neuen Wirkungsstätte verbinde, in Erfüllung gehen mögen.

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal: Schulzentrum muss noch viel größer werden +++

Nachfolger kommt von Siegener Morgenröthe

Der bisherige stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums Auf der Morgenröthe in Siegen, Sebastian Hatzfeld, wird unmittelbar nach den Herbstferien die kommissarische Nachfolge antreten. Er wurde zunächst bis zum Ende des Schuljahrs mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines Schulleiters am Städtischen Gymnasium Kreuztal durch die Bezirksregierung beauftragt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland