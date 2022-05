Gymnasium Neunkirchen: Jede Menge Wasserhähne gestohlen

Neunkirchen. Das Ziel der Einbrecher: Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Neunkirchen. Die Beute: Eher ungewöhnlich – zahlreiche Waschtischarmaturen.

Einbrecher sind zwischen Freitagmittag, 6. Mai, und Dienstagmorgen, 10. Mai, in den Vorraum der Aula des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Neunkirchen eingedrungen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Sie entwendeten zahlreiche Waschtischarmaturen, teilt die Polizei am Mittwoch, 18. Mai, mit. Ersten Schätzungen nach wird der Schaden auf einen fünfstelligen Betrag beziffert. Aufgrund der Menge der entwendeten Armaturen ist ein Abtransport per Fahrzeug nicht auszuschließen, so die Beamten.

Polizei Siegen: Wertsachen eingesteckt und mitgenommen

Zwischen Freitag, 6. Mai, 12 Uhr und Dienstag, 17. Mai, 17.30 Uhr drangen unbekannte Täter zudem in ein Einfamilienhaus in der Talstraße in Wiederstein ein. Sie durchwühlten in mehreren Räumen Schubladen und Schränke. Sie stahlen Wertgegenstände im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen in beiden Fällen um Hinweise unter 0271/7099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland