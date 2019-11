Gymnasium Wilnsdorf

Homepage: wwww.gywi.de

Motto: Vielfalt leben und gestalten



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Sören Leopold

Zahl der Schüler: 599

Lehrer und Referendare: 58/8

Zahl der Klassen in der Sek. I: 15

Betreuung: Mo-Fr bis 14.30 Uhr, Hausaufgaben- und Freizeitangebot, flexible Übermittagsbetreuung

Individuelle Förderung: Übungs- und Förderstunden in den Kernfächern, LRS, DAZ, vielfältige Begabtenförderung (z.B. in MINT, Musik, Sport), Stunde „gelebte Vielfalt in Klasse 6, Angleichungskurse für die Quereinsteiger in der gymnasialen Oberstufe

Beginn der ersten Stunde: 8 Uhr

Länge der Stunden: Doppelstundenprinzip: Lerneinheiten von 90 Minuten

Ende letzte Stunde: Unterrichtsschluss in der Sekundarstufe I überwiegend um 13.15 Uhr, an einem ab Klasse 9 erforderlichen „Langtag“ lange Mittagspause mit AG-Angeboten. Möglichkeiten eines warmen Mittagessens an JEDEM Tag der Woche



Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Englisch ab Klasse 5; Latein/Französisch ab Klasse 7; Weitere Fremdsprache im Differenzierungsbereich ab Klasse 9 (Italienisch/Spanisch/Französisch); Spanisch neu einsetzend in der gymnasialen Oberstufe (ab Klasse 11)

Differenzierungsbereich: Einsetzend in Klasse 9: eine weitere Fremdsprache (s.o.); Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, Informatik

Schwerpunkte ab Klasse 5: Chorklasse in 5 und 6, Forscherkids, Persönlichkeitsentwicklung, gelebte Vielfalt, Medienerziehung

Sport: große Dreifachhalle, Wieland-Stadion, Schwimmbad freier Grund, Projektkurs Sport, Leistungskurs, Sporthelferausbildung, Koooperationen mit CLV Siegerland und VTV freier Grund, Partnerschule des Volleyballs, Skifreizeit in Klasse 8, viele AGs

AGs: Fußball, Basketball, Volleyball, Leichtathletik, Tischtennis; Sporthelferausbildung, Projektkurs Sport, Sport LK

Verpflegungsangebote: Kiosk/Cafeteria mit täglich frischem, reichhaltigem Angebot; Cafeteria tägl. Geöffnet von 8.00-14.30 Uhr; Täglich warmes Mittagessen (Auswahl: normal, vegetarisch, Salat)

Schüleraustausch: Schüleraustausch mit England; Schüleraustausch mit dem „Collège Mabillon in Sedan, Frankreich; Schüleraustausch mit Warschau, Fahrten nach Taizé, Paris

Was noch?

Berufsvorbereitung/Kooperationspartner: Berufsbörse (Kooperation mit Lions-Club); Zusammenarbeit mit der Uni Siegen in unt. Projekten; Stipendienvermittlung, Potentialanalyse, Berufs-Orientierungs-Büro, Studi-Finder, Schul-Sprechstunden der ARGE

Besondere Projekte/Angebote: Schule der Zukunft, Schulsanitätsdienst, Schülerbibliothek, Verkehrserziehung (Mofakurs), Selbstlernzentrum, „Schule im Grünen“, MINT-Labor mit Röntgentechnik, 2 Bigbands, Orchester, Schüler helfen Schülern, Streitschlichtung, Sprachzertifikate