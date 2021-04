Haiger/Burbach: Betrunkener Audi-Fahrer türmt nach Unfall

Haiger/Burbach. Ein Burbacher baut in Haiger einen Unfall. Im Blut hat der Mann jede Menge Alkohol, auf dem Beifahrersitz eine minderjährige Freundin.

Die Dillenburger Polizei hat einen Unfallfahrer aus Burbach aus dem Verkehr gezogen, der sich mit 1,4 Promille hinters Steuer geklemmt hatte.

Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Crash am Freitag, 30. April, gegen 5.15 Uhr auf der Westerwaldstraße in Richtung Langenaubach. Der 22-Jährige Burbacher war mit seinem grauen Audi A6 von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Mauer gekracht.

Dillenburger Polizisten nehmen Burbacher fest

Der Unfallfahrer flüchtete zunächst, gemeinsam mit seiner Beifahrerin, von der Unfallstelle. Die Polizisten nahmen ihn kurze zeit später fest. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 1,4 Promille.

Es folgte eine Blutentnahme. Seine minderjährige Beifahrerin übergaben die Ordnungshüter einem Erziehungsberechtigtem. Zum Unfallschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

