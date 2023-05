Mit einem lauten Knall, einer Druckwelle und einer gewaltigen Staubwolke ist die Talbrücke Rahmede am Sonntag gesprengt worden.

Verkehr Haiger/Burbach: Nächste Brücke an A 45 kurz vor dem Abriss

Haiger/Burbach. Nach der Sprengung der Rahmede-Talbrücke segnet bald eine weitere A 45-Brücke das Zeitliche.

Die Außenstelle Dillenburg der Autobahn Westfalen kündigt für Dienstag, 16. Mai, 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden in die Willi-Thielmann-Halle nach Sechshelden an.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Das Team der Außenstelle Dillenburg wird das Gesamtprojekt vorstellen und steht im Anschluss an zahlreichen Themeninseln für individuelle Fragen zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Neben dem Ersatzneubau wird die Strecke vor und hinter der Brücke sechsspurig ausgebaut – etwa 2,2 Kilometer.

Autobahn Westfalen: Spatenstich für Sommer geplant

Die Talbrücke Sechshelden ist eine von insgesamt 60 Brücken zwischen Dortmund und Gießen entlang der A 45, die durch einen Neubau ersetzt wird. Zunächst wird die Brückenhälfte in Richtung Frankfurt ersetzt, während der Verkehr über die Brücken in Fahrtrichtung Dortmund fließt. Anschließend wird die Brückenhälfte in Fahrtrichtung Dortmund abgebrochen und neu gebaut. Der Spatenstich für den Neubau ist im Sommer 2023 geplant.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland