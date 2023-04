Halbiert: Freudenbergs Grünen geht die Reserve aus

Rathaus Freudenberg: Der Rat wird am Donnerstag seine Ausschüsse auflösen und neu bilden müssen.

Freudenberg. Die Freudenberger Grünen haben ihre Reserveliste ausgeschöpft. Nun passen die Mehrheiten im Rat nicht mehr.

Sechs Stadtverordnete konnten die Grünen 2020 nach der Kommunalwahl, bei der sie stolze 14,8 Prozent der Stimmen errungen haben, in den Freudenberger Rat entsenden. Im April 2023 sind es nur noch drei. Erik Stinner und Michel Schäfer sind aus der Ursprungsfraktion übrig geblieben, Mert Vuraldi ist für Christiane Berlin nachgerückt. Frank Schuster und nun auch Tobias Bröcker sind aus der Fraktion ausgeschieden und nun fraktionslose Ratsmitglieder. Norbert Rech ist zu Beginn dieses Monats verstorben – sein Platz wird leer bleiben.

Das Mandat habe aus der Reserveliste der Grünen nicht mehr besetzt werden können, teilt Bürgermeisterin Nicole Reschke dem Rat zu seiner Sitzung am Donnerstag, 27. April, mit. Schon mit Mert Vuraldi hatte die Partei den 16. Von insgesamt 17 Plätzen ihrer Reserveliste ausgeschöpft, alle Kandidatinnen und Kandidaten davor und wohl nun auch der letzte danach hatten das angetragene Mandat nicht angenommen. Der Rat hat somit nun noch 34 Mitglieder, die Fraktion der Grünen ist halbiert. Am Donnerstag wird er die „wesentliche Änderung des Kräfteverhältnisses im Rat der Stadt Freudenberg“ formell feststellen müssen – die Folge ist die Auflösung und Neubildung aller Fachausschüsse. „Nur wenn die politischen Kräfte im Ausschuss im Wesentlichen denen des Rates entsprechen, kann die mit der Errichtung der Ausschüsse angestrebte Entlastung des Rates eintreten“, heißt es in der Vorlage.

Grüne geben Sitz an die SPD ab

In den Ausschüssen mit 13 Mitgliedern hatten SPD und CDU bisher je fünf, die Grünen zwei Sitze und die FDP einen. Durchweg geben die Grünen nun einen Sitz ab, die SPD bekommt einen hinzu. Auf die Besetzung der Ausschüsse haben sich die Fraktionen vorab verständigt. Erik Stinner übernimmt für die Grünen an der Stelle seines ehemaligen Fraktionskollegen Tobias Bröcker den Vorsitz im Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren. Die beiden fraktionslosen Stadtverordneten dürfen mit beratender Stimme je einem Ausschuss angehören – Tobias Bröcker hat sich für den Sozialausschuss entschieden, Frank Schuster für den Stadtentwicklungsausschuss.

Frank Schuster wird im Rat beantragen, dass die Stadt der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beitritt, die sich für mehr kommunale Gestaltungsmöglichkeiten bei Geschwindigkeitsbeschränkungen einsetzt. Außerdem geht es um die Straßenausbaubeiträge: der Anliegeranteil, den das Land künftig übernimmt, wird von 60 auf 80 Prozent erhöht.

