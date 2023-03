Siegen. Eine weitere Ratsfraktion legt sich fest, bevor die Beratung in den Gremien richtig begonnen hat: Für dauerhaft zwei Hallenbäder in Siegen.

Schon bevor die Diskussion in den zuständigen Gremien begonnen hat, zeichnet sich eine politische Mehrheit ab: Für den Erhalt des Eiserfelder Hallenbads und damit gegen eine Zentralbad-Lösung in Weidenau. Nachdem sich die CDU bereits früh festgelegt hatte und sich auch die Grünen Mitte März zur Zwei-Standort-Variante bekannten, hat mit der SPD nun die dritte große Ratsfraktion gegen eine Bäderschließung im Siegener Süden positioniert. Auch die AfS ist für weiterhin zwei Hallenbäder: einen Neubau in Weidenau (Kompaktbad), der auch das wegfallende Löhrtor-Bad kompensiert, und die Sanierung in Eiserfeld.

Zwei Bäderstandorte seien für alle attraktive‍r, Familien, Vereine, Schulen, Senioren würden davon profitieren, schreibt die SPD auf ihrer Facebookseite. Die Kinderschwimmausbildung sei besser umzusetzen, auch für Familien mit geringem Einkommen sei Schwimmen so eher möglich. Weil die Entscheidung die Stadt finanziell stark belasten wird – beide Varianten dürften mehr als 50 Millionen Euro kosten, die Zentralbadlösung ist unter dem Strich einige Millionen günstiger – habe die SPD „sämtliche Fakten intensiv diskutiert und abgewogen“, heißt es weiter. Als familien- und vereinsfreundliche Stadt müsse sich Siegen aber zwei Hallenbad-Standorte leisten.

Die Hallenbad-Frage wird so oder so enorm teuer für Siegen

Die Fraktionen von FDP, UWG, GfS und Linke haben sich weiterhin noch nicht festgelegt, eine Zentralbad-Lösung bevorzugen AfD und Volt, die Verwaltung hatte zur Entscheidung bewusst nicht Position bezogen. Die drei großen Fraktionen haben zusammen 45 von 70 Sitzen (plus Bürgermeister). Fakten geschaffen sind mit dieser Vorfestlegung nicht, wenngleich es erfahrungsgemäß eher unwahrscheinlich ist, dass eine Fraktion ihre Meinung nochmals grundlegend ändern wird. Wie die Mehrkosten finanziert werden soll, dazu hat bisher keine Fraktion einen Vorschlag gemacht: Die SPD hatte angedeutet, dass sich Steuererhöhungen wahrscheinlich nicht vermeiden lassen werden, da die Stadt weder für die eine, noch die andere Variante Geld hat. Verwunderung wurde aus der Politik über die Entscheidung der Grünen geäußert, die bei teuren Großprojekten in der Vergangenheit oft auf die Haushaltsdisziplin gepocht hatten.

Die Belastung für die gesamte Bevölkerung dürfte nach derzeitigen Berechnungen der Gutachter bei dauerhaft zwei Bädern noch etwas höher ausfallen als mit einem großen Zentralbad, das die Experten eindeutig empfehlen.

