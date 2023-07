Siegen. Ein stark Betrunkener will sich nicht helfen lassen. So weit ok – als er aber mit erhobenen Fäusten auf andere losgeht, greift die Polizei durch.

Ein stark betrunkener Mann hat die Bundespolizei am Siegener Hauptbahnhof am Mittwoch, 19. Juli, mehrfach beschäftigt. Nachdem der Alkoholisierte zunächst jede Hilfe verweigert hatte, nahmen ihn die Beamten kurze Zeit später in Schutzgewahrsam.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Gegen 15 Uhr hatten die Bundespolizisten eine Meldung erhalten, dass sich eine offensichtlich stark alkoholisierte Person am Bahnhof aufhalten würde. Die Einsatzkräfte fanden den Mann auch schnell, der lehnte jedoch ihre Hilfe und eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ab. Nur 30 Minuten später pöbelte der Mann mit nacktem Oberkörper und erhobenen Fäusten Passanten und Reisende an.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Streife der Bundespolizei begleitete den renitenten Deutschen daraufhin zur Wache und führte einen Atemalkoholtest durch. Mit einem Wert von etwa 2,5 Promille nahmen sie den Wohnungslosen in Gewahrsam.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland