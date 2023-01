Die Bundespolizei wird die Waffenverbotszone am Siegener Hauptbahnhof überwachen, kündigt die Direktion an.

Siegen. Der Siegener Bahnhof wird zur Waffenverbotszone, die Bundespolizei kündigt strikte Kontrollen an. Das gilt zum Beispiel auch für Schraubenzieher.

Die Bundespolizei erlässt eine Waffenverbotszone für den Siegener Hauptbahnhof. An den beiden Wochenenden 6. bis 8. und 13. bis 15. Januar ist das Mitführen von gefährlichen Gegenständen strikt untersagt, die Behörde kündigt verstärkte Kontrollen an. Die Allgemeinverfügung zur Waffenverbotszone gilt auch an den Haupbahnhöfen Köln, Bonn und Siegburg/Bonn.

Das betrifft Eisenstange, Teleskopschlagstock, Seitenschneider, Schreckschusswaffe, Messer oder Macheten, teilt die Bundespolizei mit – in den falschen Händen können diese Gegenstände lebensgefährlich sein, so die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin. Das Verbot soll demnach zur Sensibilisierung und Verdeutlichung der Gefahren, die von solchen Waffen und waffenähnlichen Dingen ausgehen, dienen. Ziele seien, die Sicherheit der Personen dort zu gewährleisten, deeskalierende und waffenlose Konfliktlösungen voranzutreiben.

Gefährliche Gegenstände dürfen in Bahnhöfen nicht griffbereit mitgeführt werden

Jeweils in der Zeit von 18 bis 2 Uhr ist angeordnet, dass in den Hauptbahnhöfen kein gefährlicher Gegenstand griffbereit mitgeführt werden darf. Einsatzkräfte der Bundespolizei werden das Verbot überwachen und Bahnreisende ansprechen. Bei Verstößen droht Platzverweis, Zwangsgeld oder Anregung eines Hausverbots sowie eines Beförderungsausschlusses durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Neben den Waffen, die im Waffengesetz aufgeführt sind, zielt die Allgemeinverfügung grundsätzlich auf alle Gegenstände ab, die schwere Verletzungen herbeiführen können – das könne eben auch ein Schraubenzieher, ein Baseballschläger oder ein Küchenmesser sein, so die Bundespolizeidirektion.

Von Juni bis November 2022 ermittelte die Bundespolizei in Köln in ihrem Zuständigkeitsbereich, der bis Siegen reicht, in rund 180 Fällen mit Bezug zu gefährlichen Gegenständen. Entweder wurden die Taten mit einer Waffe oder anderen gefährlichen Werkzeugen begangen oder diese zumindest mitgeführt. Auch Alkohol oder Betäubungsmitteln hätten in der Vergangenheit häufiger enthemmende Wirkung und höhere Gewaltbereitschaft zur Folge gehabt.

