Brennendes Haus: Zehntausende Euro Schaden, Nachbarn helfen

Gernsdorf. Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr einen Wohnhausbrand in Gernsdorf unter Kontrolle gebracht. Nachbarn unterstützten die Retter.

Ein brennendes Einfamilienhaus im Gernsdorf hat am Freitag, 16. Dezember, für ein massives Feuerwehraufgebot in dem Wilnsdorfer Ortsteil gesorgt.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Am frühen Vormittag war der Brand in der Schlagmühlstraße ausgebrochen. Das Feuer könnte in einem benachbarten Schuppen entstanden sein und dann auf das Haus übergegriffen haben, vermutete Einsatzleiter Christian Rogalski. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, dürfte aber ersten Schätzungen zufolge im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Eine Bewohnerin hatte das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzte sind nicht zu beklagen.

Löschwasser gefriert, Nachbarn helfen mit Salz

Die Wilnsdorfer Einsatzkräfte, die von der Einheit aus Irmgarteichen unterstützt wurden, brachten die Drehleiter in Stellung. Weil die Flammen aus dem Dachstuhl schlugen, musste das Dach geöffnet werden, um das Feuer zu bekämpfen.

Die strenge Kälte macht die Löscharbeiten in Wilnsdorf schwieriger. Foto: Jürgen Schade

Das Löschwasser gefriert. Foto: Jürgen Schade

Probleme bereitete den Rettern allerdings die strenge Kälte, nicht zuletzt weil das Löschwassser auf der Straße gefror und den Einsatzort in eine Rutschbahn verwandelte. Nachbarn eilten mit Streusalz zu Hilfe.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland