Heftiger Motorradunfall: 58-jährige Fahrerin schwer verletzt

Burbach. An einer Straßenkreuzung rauscht die Suzuki einer Frau in einen Opel. Zur Unfallstelle muss noch ein Notarzt nachgefordert werden.

Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstagnachmittag, 22. Juni, eine 58-jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut Informationen der Polizei war die Frau mit ihrer Suzuki auf der Wilnsdorfer Straße (L 723) von Gilsbach in Richtung Burbach unterwegs. Am Abzweig zur Dillenburger Straße (L 531) bog sie ab und übersah offenbar einen Opel, der von Würgendorf kommend Richtung Burbach unterwegs war. Das Motorrad fuhr in die Beifahrerseite des Pkws und stürzte um.

Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle

Nach Erstbehandlung vor Ort durch den Rettungsdienst musste ein Notarzt nachgefordert werden. Das Unfallopfer wurde anschließend in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Opels blieb unverletzt. Während der rettungsdienstlichen Maßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

