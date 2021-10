Heftiger Unfall in Netphen: 49-Jährige wird schwer verletzt

Netphen. Auf der L 728 in Netphen-Herzhausen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall. Die Straße musste gesperrt werden.

Auf der L 728 in Herzhausen ist am Donnerstagnachmittag eine 49-Jährige mit ihrem Auto in einen Lastwagen gefahren und schwer verletzt worden. Sie war von Eckmannshausen in Richtung Herzhausen unterwegs und nach ersten Informationen der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Im Gegenverkehr prallte sie frontal mit dem Lastwagen zusammen, der aus Richtung Herzhausen kam.

Die 29-jährige Lkw-Fahrerin kümmerte sich sofort um die 49-jährige Frau. Wenig später trafen auch schon die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst an der Unfallstelle ein. Der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Schmerzbekämpfung der Patienten eingeflogen. Der Transport der Schwerverletzten ins Krankenhaus erfolgte aber nach einer ersten Behandlung mit dem Rettungswagen.

Die Feuerwehr aus Herzhausen und Eckmannshausen stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Autobatterie ab und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Für die Dauer der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung beider Fahrzeuge blieb die Landstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Auch der Lastwagen wird bei dem Unfall zwischen Eckmannshausen und Herzhausen erheblich beschädigt. Foto: Jürgen Schade

