Heiligabend in Siegen: Baum kippt auf drei Autos

Siegen. Böse Überraschung für drei Autobesitzer: Eine Eiche ist in der Friedrichstraße in Siegen auf ihre geparkten Fahrzeuge gestürzt.

In der Siegener Friedrichstraße ist am Aufgang des Fußweges in die Siegbergstraße am Nachmittag des Heiligen Abend eine Eiche auf zwei Metern Höhe abgebrochen und auf mehrere Pkw gefallen. Der Baum hatte sich gespalten und war auf einen VW Passat Combi, einen Opel Corsa und einen Citroen C3 gestürzt. Die Hauptlast des Baumes hatte der VW abgefangen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Polizeí trifft Autobesitzer nicht an

Ein Anwohner hatte den umgekippten Baum bemerkt und die Feuerwehr informiert. Die rückte mit einem Fahrzeug der Löscheinheit Hammerhütte an. Die Polizei konnte zwar anhand der Kennzeichen die Besitzer ermitteln, jedoch keinen der Fahrer ausfindig machen. Daher klemmte der Polizeibeamte hinter die Scheibenwischer jeweils eine Aufforderung, sich bei der Polizei zu melden. Die Feuerwehrmänner sägten den Baum klein und befreiten so die Fahrzeuge von der Last. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen ist nicht unerheblich.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland