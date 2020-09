Im Fokus: Wie kann Neunkirchen kinderfreundlicher werden?

In Neunkirchen gibt es in Sachen Kinderfreundlichkeit Luft nach oben. Die Politik hat Ideen, was sich verbessern ließe.

Im Frühjahr haben Leserinnen und Leser dieser Zeitung den Heimat-Check gemacht und ihrer Gemeinde ein Zeugnis ausgestellt. Wir haben die lokale Politik mit den Ergebnissen konfrontiert und Parteien, Wählergemeinschaften und Ratsfraktionen um Stellungnahmen gebeten, die wir nun veröffentlichen – auch als Beitrag zur Meinungsbildung vor der Kommunalwahl am 13. September. Angefragt waren in Neunkirchen alle im Rat vertretenen Parteien. SPD und Grüne haben geantwortet.

Eine Durchschnittsnote von 2,78 beim Thema Kinderfreundlichkeit für Neunkirchen entspricht exakt der Durchschnittsnote der acht Siegerländer Kommunen insgesamt. Damit liegt die Gemeinde auf Platz 5, gefolgt von Hilchenbach (2,85), Netphen (3,01) und Siegen (3,45). Zum Spitzenreiter Burbach (2,44) ist der Abstand allerdings auch nicht allzu groß. Aber was braucht es, damit Neunkirchen für Kinder – und damit natürlich auch für Familien – in Zukunft noch attraktiver werden kann?

Jan Weigel, SPD: Mit jungen Menschen in Dialog treten

Die SPD in Neunkirchen hält Kinderfreundlichkeit für einen ganz entschiedenen Faktor. Im Streit um die Zusammenlegung der Grundschulen mit CDU/FDP/UWG haben wir immer die Meinung vertreten, solange wie möglich alle Grundschulen offen zu halten. Im November 2019 haben wir einen Antrag gestellt, die Attraktivität der Spielplätze mit zusätzlichem Spielgerät zu erhöhen. Als nächstes stehen wir vor der Umsetzung des von uns angestoßenen Projekts Kommunalpolitik in die Schule – KidS, wovon wir uns eine bessere, lösungsorientierte Arbeit mit Jugendlichen versprechen.

Manuela Köninger, Grüne: Attraktive Ortsmitte ein wichtiger Faktor

Neunkirchen ist strukturell in Sachen Familienfreundlichkeit gut aufgestellt. Es fehlen jedoch Aufenthaltsmöglichkeiten für Familien, Kinder und Jugendliche in der Ortsmitte. Nicht nur hier muss der Verkehr kinderfreundlich geregelt werden. Verbesserungen wird unsere Fraktion bei der Umgestaltung der Ortsmitte weiter fordern und durchsetzen! Die Qualität der Spielplätze muss stärker in den Blick genommen werden. Mit Sorge sehen wir den Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Familien, sowie die Schwierigkeit, Familie und Berufstätigkeit zu vereinen.

