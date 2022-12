Heimatliebe: Hier gibt’s perfekte Geschenke für Siegerländer

Weidenau. Lydia Huckenbeck gestaltet Poster mit Motiven der Siegerländer Kommunen und mehr. Sie will ein Stück Heimatgefühl und Dankbarkeit weitergeben.

Wo Großstadt auf Natur trifft und „Nodda“ statt auf Wiedersehen gerufen wird – da ist Siegen. Genau so beschreibt Lydia Huckenbeck die Stadt auf einem Poster. Zu sehen ist darauf auch der Monte Schlacko und die Nikolaikirche mit dem Krönchen. „Ich lebe einfach gerne in Siegen“, sagt Lydia Huckenbeck. Und dieses Heimatgefühl will sie auch in ihren Postern, Karten und anderen selbstgestalteten Produkten weitergeben.

Siegerland: Prinzipiell ist ein ein Poster für jede Siegerländer Kommune möglich

„Es spricht die Leute an, sie können sich sofort damit identifizieren“, sagt Lydia Huckenbeck über ihr Siegener Poster. Siegen ist nicht die einzige Stadt, die sie schon illustriert hat. Auch Hilchenbach gibt es als Poster-Motiv – zu sehen sind darauf die Ginsburg, die Breitenbach-Talsperre und ein paar Fachwerkhäuser des historischen Marktplatzes.

Poster mit dem Siegen-Motiv und dem Hilchenbach-Motiv gibt’s schon, weitere könnten folgen. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Auf ihren Kunstwerken finden sich auch immer Worte, die mit der jeweiligen Stadt verbunden werden. Im Fall von Siegen sind es zum Beispiel „Oberstadt“, „Henner“ und „Frieder“, im Fall von Hilchenbach unter anderem „Rothaarsteig“ und „Löffel“ (für die „Löffelstadt“ Helberhausen). Was Lydia Huckenbeck auf ein Poster schreibt, entscheidet sie selbst nach Lust und Laune. Wenn sie doch noch etwas Inspiration braucht, fragt sie ihre Instagram-Community, was man denn ergänzen könnte.

Als Siegenerin fiel es ihr besonders leicht, ein Poster für ihre Heimatstadt zu gestalten. Auch zu Hilchenbach hat sie eine enge Verbindung – sie arbeitet hauptberuflich als Maschinenbauingenieurin bei der SMS group. Prinzipiell könne sie Poster von jeder Siegerländer Kommune entwerfen. „Das habe ich mir auch vorgenommen“, betont Lydia Huckenbeck. Derzeit arbeitet sie an einem Kreuztal-Poster. Der Kindelsberg und eine Krombacher-Flasche sind darauf schon zu sehen. Wenn sie es fertiggestellt hat, fehlen ihr nur noch fünf Siegerländer Städte und Gemeinden. Sie hat bereits auch schon eine Postkarte mit regionalem Bezug entworfen: „Liebste Grüße aus Siegen“ steht darauf geschrieben, die entsprechende Stadtkulisse ist zu sehen. Außerdem sind bereits Tassen mit dem jeweiligen Hilchenbacher und Siegener Motiv entstanden.

+++ Lesen Sie auch: Siegerländer Platt auf Shirts: So trägt man Heimatliebe +++

Lydia Huckenbeck gestaltet aber nicht nur Kunst mit regionalem Bezug. „Ich mache auch vieles für Familien und Kinder.“ Sie verkauft ihre Produkte in Läden im Siegerland (siehe Box) und auf dem Online-Marktplatz „Etsy“. Diese Homepage ist gerade bei Kreativen für den Verkauf von handgemachten und selbstgestalteten Produkte überaus bekannt. „Etsy“ ermögliche einem, dass man mit seiner Kunst gut im Netz gefunden würde. Gerade auch die lokalen Produkte wären dort sehr beliebt.

Eine Postkarte aus Siegen, gestaltet von Siegenerin Lydia Huckenbeck. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Einer von Lydia Huckenbecks „Etsy“-Bestsellern ohne regionalen Bezug ist ein Poster für den Kindergarten-Abschied, bei dem den Erzieherinnen und Erziehern für die „kunterbunte Zeit in der Kita“ gedankt wird. Auf Wunsch können dieses Dankeschön oder andere Produkte auch personalisiert werden. „Es treibt mich an, ein bisschen Liebe und Dankbarkeit zu verteilen“, sagt Lydia Huckenbeck.

Gründerin der „Kreativ-Maschine“ aus Siegen: „Muttersein inspiriert mich sehr“

Erst vor rund eineinhalb Jahren entstand die Idee für die „Kreativ-Maschine“ – unter diesem Namen verkauft sie ihre selbstgestalteten Produkte. Umso mehr freut sie sich, dass das Ganze schon nach kurzer Zeit „so gut angenommen wird“. Schon vorher habe sie immer damit „geliebäugelt“, sich mit etwas Kreativem selbstständig zu machen, hat bereits da Einladungen und Dankeskarten für Freunde gestaltet.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Wie die Traumhochzeit für immer in Erinnerung bleibt +++

Als ihr drittes Kind unterwegs war, suchte sie sich mit der „Kreativ-Maschine“ einen neuen Fokus neben Familie und Hauptjob. „Muttersein inspiriert mich sehr“, sagt sie. Lange habe sie nur „Fantasie-Städtchen“ gemalt. Irgendwann reichte ihr das nicht mehr. So entstand die Idee für das erste Poster mit Siegen-Motiv.

Lydia Huckenbeck schafft Karten für alles rund um Familienfeiern. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Lydia Huckenbeck malt mit Aquarell und Buntstiften, Linern und zum Teil auch mit Acryl-Farbe. „Mixed Media“ heißt diese Kunst im Fachjargon. Wenn ein Kunstwerk fertig ist, scannt es Lydia Huckenbeck ein und bearbeitet es danach noch ein wenig am Computer. Wenn etwas nicht ganz perfekt gelungen ist oder etwas Staub auf das Bild gekommen ist, kann sie diese kleinen Mängel mit technischer Hilfe „wegradieren“. Das führt dazu, dass sie auch beim Malen entspannter ist – nicht alles muss dann schon perfekt sein. Gleichzeitig soll aber auch nichts „aufgehübscht“ aussehen, betont sie.

Lydia Huckenbeck schafft Karten, Poster und Tassen mit und ohne regionalen Bezug. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Lydia Huckenbeck liebt die Illustrationsarbeiten – es ist ihr Ausgleich. Bei allem Technischen kommt ihr ihre abgeschlossene Ausbildung als Gestaltungstechnische-Assistentin zugute. Ihr Büro bei ihr Zuhause ist bereits gut gefüllt, an jeder Ecke findet man etwas anderes Schönes. „Manchmal bin ich selbst überrascht, was ich schon alles gemacht habe.“

Hier gibt’s die Geschenke für Siegerländer und mehr zu kaufen

Zu kaufen gibt’s die Karten, Poster und Geschenke von Lydia Huckenbeck im Siegerland bei „Grünzeuxs“ in Eichen, Karten gibt’s bei „Tillis Welt“ in Dreis-Tiefenbach und der „Copythek Ankele“ in Weidenau.

Vieles aus dem Sortiment ist auch im Internet auf der Etsy-Website unter „KreativMaschine“ zu finden. Das Poster-Format beträgt immer A4, auf Wunsch fertigt Lydia Huckenbeck auch A3-Formate an, die dann bei ihr Zuhause abgeholt werden können.

Auch Auftragsarbeiten auf Wunsch für Firmen und Privatpersonen kann sie sich gut vorstellen. Wer mehr über ihre Arbeit wissen will, findet weitere Infos unter www.kreativ-maschine.de. Per E-Mail ist die Siegenerin unter lydia.huckenbeck@gmx.net erreichbar, per Telefon unter 0176/80020665.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland