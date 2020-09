Heimatpreis Burbach 2020 für die Macher der Dorf-Funk-App

Burbach. Die Dorf-Funk-App belegt den ersten Platz beim Heimatpreis 2020 in Burbach. Leer ging aber keines der elf eingereichten Ehrenamts-Projekte aus.

„Willkommen zur Verleihung“ des Heimatpreises 2020 hieß es jetzt in der Hickengrundhalle. Jury der Preisvergabe war der Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung. Nach Eingang der elf Bewerbungen entschied der Ausschuss, das Preisgeld des Landes Nordrhein-Westfalen auf die Preisträger 1 bis 3 aufzuteilen und den acht weiteren Bewerbern je 500 Euro als Dank für das Engagement zukommen zu lassen.

Heimatpreis 2020 in Burbach: Die drei vorderen Platzierungen

1. Platz: Evangelische Gemeinschaft Burbach und CVJM Burbach mit der Dorf-Funk-App. Über die App für Burbach sollen die Burbacher näher zusammengebracht und ein aktives Dorfleben gefördert werden. Vereine können sich vorstellen, einladen, sich vernetzen und selbst organisieren. Dafür gab es den Hauptpreis in Höhe von 2.500 Euro.

2. Platz: Heimatverein Würgendorf mit dem Projekt Kuhrts-Haus. Preisgeld: 1.500 Euro.

3. Platz: Trägerverein Höebs Haus mit dem Projekt Bauerngarten am Höebs Haus. Das Preisgeld beträgt 1.000 Euro.

„Bei aller Verschiedenheit empfinden viele es offenbar doch als lohnenswert darüber nachzudenken, wo bin ich eigentlich zu Hause, was kann ich dazu beitragen, dass ich mich selbst in meinem Lebensumfeld und nicht nur in den eigenen vier Wänden, in der weiten Welt oder in den sozialen Medien wohlfühlen kann?“, sagte Bürgermeister Christoph Ewers.

500 Euro zum Dank

Jeweils 500 Euro und eine Urkunde erhielten

... der DRK-Ortsverein Burbach für die verschiedenen Projekte der Frauenarbeitsgemeinschaft;

... die evangelische Gemeinschaft und der CVJM Burbach-Holzhausen für den Einkaufsservice für ältere und alleinstehende Einwohner in der Zeit der Corona-Pandemie sowie die gebastelten Holzkreuze, die zu Ostern verteilt wurden;

… der Heimatverein Holzhausen für das Naturschutz- und Kulturprogramm in der „Alten Schule“ sowie die Herausgabe der Broschüre „Historischer Dorfrundgang“ und die Errichtung eines Audiowegs;

… die Jagdhornbläsergruppe Hickengrund für die Seminare und den Erhalt des Brauchtums sowie das Projekt „Der Tag erwacht“ im Rahmen der Ferienspiele;

… der Heimatverein Lützeln für die Sitzgruppe am Aussichtspunkt Rothaarsteig;

… die Ausbildungsmesse Südsiegerland wegen der Organisation der Ausbildungsmesse sowie für den Berufskatalog für das südliche Siegerland mit dem Titel „Karriere vor Ort – Deine Zukunft direkt vor der Haustür“;

... der Heimatverein Alte Vogtei Burbach mit der Veranstaltungsreihe „Streifzüge“.

