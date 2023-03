Heiraten Siegen: Die besten Hochzeitstipps auf einen Blick

Es gibt so einige schöne Locations im Siegerland, in denen Brautpaare ihre Hochzeit feiern können (Symbolbild).

Siegen. Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben werden – vorher ist die To-do-Liste aber oft lang. Wir haben die besten Tipps zusammengestellt.

Hochzeiten haben zig Facetten: Da gibt es die Hochzeitsplanung, die Feierlichkeiten und alles drum herum. Über das Heiraten im Siegerland hat unsere Redaktion bereits oft berichtet und Tipps gesammelt. Hier gibt’s einen Überblick.

Location: Viele Brautpaare stellen sich die Frage, wo sie sich überhaupt trauen lassen möchten. 13 romantische Orte gibt es im Siegerland für die perfekte Trauung. Gefeiert werden kann dann in einer der sieben traumhaften Locations in Siegen und Umgebung. In der Weiße Villa in Dreslers Park in Kreuztal gibt es seit Kurzem auch ganz neue Möglichkeiten, genauso wie im Hotel Finke in Kreuztal. Für die Musik sorgen können unter anderem die Sängerinnen Nadine Krumm oder Lou Lettow (beide aus Siegen) und viele andere Anbieter.

Hochzeitsplanung: Wann sollten die Verlobten am besten mit der Planung anfangen? Und was gibt es sonst alles zu beachten? Die Siegener Hochzeitsplanerin Eva Christina Becker kennt die Tricks und nennt fünf Tipps, wie die eigene Hochzeit nicht stressig wird. Sie berichtet aber auch von ihrem Job als Hochzeitsplanerin und erklärt, warum dieser Beruf nicht immer nur mit freudigen Momenten verbunden ist.

Eva Christina Becker übernimmt die Betreuung von Veranstaltungen aller Art in der Weißen Villa in Dreslers Park. Bei den Events können auch moderne Möbel wie diese angemietet werden. Foto: Sina und Pia

Outfit: Alle schauen bei einer Hochzeit auf die Braut: In Siegen gibt es gleich zwei Second-Hand-Läden für das perfekte Brautoutfit. Brautausstatterin Sonja Plügge betont, dass ein Brautkleid kein Vermögen kosten muss. Sie bietet bei „Brautwunder“ zahlreiche Second-Hand-Kleider an. Träume aus Spitze, Stoff und Tüll gibt es auch bei der Second-Hand-Brautausstatterin Paulina Hensel von „Edelweiß“. Schlichten bis auffälligen Brautschmuck im Boho-Stil können sich Bräute bei „Refined Bohemia“ im „Framehhouse“ in Siegen aussuchen. Natürlich gibt es aber auch Tipps für das Outfit des Bräutigams.

Sonja Plügge betreibt seit Kurzem den Laden "Brautwunder" in der Siegener Oberstadt. Im Second-Hand-Geschäft für Abend-, Vintage- und Brautmoden gibt es eine große Auswahl. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Ringe: Auf Trauringe hat sich unter anderem „Juwelier Linschmann“ in Eiserfeld spezialisiert. Natürlich gibt es aber auch spezialisierte Goldschmiedinnen und Goldschmieden in der Region, wie zum Beispiel Sabine Stötzel aus Kredenbach, die die perfekten Ringe auf Kundenwunsch persönlich anfertigt.

Verleih: Nicht alles muss für eine Hochzeit angeschafft werden, Verleih-Services sind eine günstige Alternative. Svenja Saßmannshausen aus Hilchenbach sorgt zum Beispiel für die perfekte Deko. Besondere Deko für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten bieten auch Judith Daub und Jasmin Schmallenbach aus Siegen sowie Jessica Lück und Patrick Büdenbender aus Netphen.

Erinnerungen: Erinnerungen für die Ewigkeit schafft Hochzeitsfotografin Kira Stein nicht nur mit ihren Fotos, sondern auch mit ihrer Aquarellkunst: Sie malt Brautsträuße anhand von Fotos nach und kreiert so einzigartige Bilder. Floristin Anna Tews aus Wenden kümmert sich ebenfalls um Brautsträuße, konserviert sie und erstellt daraus Kunstwerke.

Torten: Super leckere Torten für die Hochzeit backen zum Beispiel Bäckermeisterin und Konditorgesellin Marlen Schäfer aus Wilnsdorf sowie Helen Li Causi in Burbach und viele weitere Anbieter.

Welche Themen rund um Heirat und Hochzeit würden euch noch interessieren? Wir freuen uns über Tipps, gerne per Mail an siegen@westfalenpost.de oder per Facebook-Nachricht.

