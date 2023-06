Heizungsgipfel Siegen: Panikkäufe von Öl- und Gasheizungen

Siegen. CDU-Politiker für „Wärmewende ohne soziale Schieflage“. Auch Pellet-Heizungen sollen erlaubt bleiben.

Bundestagsabgeordneter Volkmar Klein, die Landtagsabgeordneten Anke Fuchs-Dreisbach und Jens Kamieth sowie CDU-Kreisvorsitzender Benedikt Büdenbender trafen jetzt mit Heizungs-Innungs-Obermeister Karl-Friedrich Bublitz, Kreishandwerksmeister Frank Clemens, dem Hauptgeschäftsführer des NRW-Fachverbandes Sanitär-Heizung-Klima Hans-Peter Sproten zu einem „Heizungsgipfel“ in Siegen zusammen.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“

„Uns geht es um einen fachlichen Austausch, ohne Polemik, um realistische Einschätzungen, wie es mit energetisch sinnvollen und effizienten Heizsystemen weitergeht, um tatsächlich wichtige klimapolitische Ziele für die Bürger bezahlbar zu erreichen“, so Klein. Was alle spüren: Die Verunsicherung in der Bevölkerung, wie sie künftig ihre Wohnungen finanziell leistbar und umweltgerecht heizen soll, ist riesengroß. „Unsere Kunden geraten zum Teil in Panik und bestellen so viele Gas- und Ölheizungen wie selten zuvor“, berichtet Bublitz. Sie setzten damit weiter auf fossile Energieträger, aus Angst, später bei einer Havarie der vorhandenen Anlage viel höhere Investitionen für eine Wärmepumpe leisten zu müssen. Selbst der Landesverband weiß sich vor Anfragen kaum noch zu retten, beschreibt Hans-Peter Sproten die Lage: „In meinen 30 Berufsjahren habe ich so etwas noch nicht erlebt.“

Über das Ziel, von Öl und Gas als Brennstoffen wegzukommen, bestehe Einigkeit. Aber die Umkehr müsse machbar und bezahlbar sein.„In Deutschland wurden in 2022 rund eine Million Heizungen ausgetauscht, davon bislang etwa 236.000 Wärmepumpen. Sollen es nur noch diese sein, wären jedes Jahr über 700 Tausend zusätzlich zu installieren. Diese müssten erst einmal lieferbar sein“, so Sproten. Natürlich sei der Einbau einer Wärmepumpe theoretisch überall möglich, aber eben nicht zugleich sinnvoll. Bei einem nicht hinreichend gedämmten Gebäude müsse dann die Vorlauf- Temperatur so hoch sein, dass quasi ein Tauchsieder-Effekt entstehe. Dies sei mit enormem Stromverbrauch und hohem CO 2 -Ausstoß verbunden.„So etwas ist komplett kontraproduktiv, da zudem der Strom auch nur teilweise aus regenerativen Energien erzeugt und somit durch die Wärmepumpe kein CO 2 eingespart wird“, so Sproten.

„Kampfansage an den ländlichen Raum“

„Die Wärmewende muss ohne soziale Schieflage möglich werden“, fordert Jens Kamieth. Ein verbindliches Votum „pro Wärmepumpe“ ohne Rücksicht auf damit verbundene Strompreise dürfe es nicht geben. „Wärme darf kein Luxus sein“.Die Handwerks-Experten empfehlen einen gestuften Ansatz: Beim Neubau könnten strengere Regeln sofort umgesetzt werden. Im Bestand müsse differenzierter vorgegangen werden. Wichtig sei zudem, die vorhandene Anlagetechnik weiter zu optimieren. „Wir wundern uns schon, dass doch noch Anlagen, die nach vielen Jahrzehnten längst getauscht sein müssten, auch nach der neu geplanten Gesetzeslage weiter betrieben werden dürfen“, so Karl-Friedrich Bublitz. Ganz entscheidend sei eine wirkliche Technologie-Offenheit. Anke Fuchs-Dreisbach: „Lange Zeit werden Pellet-Heizungen empfohlen und aktuell finanziell gefördert. Jetzt sollen sie vor dem Aus stehen.“ Das sei eine Kampfansage gerade an den ländlichen Raum, in denen diese Heizungsart oft verwendet wird.

Fazit des Gesprächs: Es sind längere Fristen für die Modernisierung der Heizungen notwendig, ein Technologie-Mix müsse möglich bleiben. Benedikt Büdenbender: „Gebäudesanierung und -dämmung ist die eine, die sinnvolle Heizungsoptimierung die andere Seite der Medaille. Beides muss faktisch leistbar und bezahlbar sein.“

