Politik Heizungstausch in Siegen: Grüne spricht von „Meilenstein“

Siegen. Das neue Gebäudeenergiegesetz mache sicher gegen steigende Preise bei fossilen Heizungen und Wärme bezahlbar, sagt Laura Kraft.

Die Siegener Bundestagsabgeordnete Laura Kraft (Grüne) nennt das Vorhaben, das das Bundeskabinett beschlossen hat, zudem „einen Meilenstein für die erneuerbare Wärmeversorgung“.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Damit würden ab 2024 alle Heizungen, die neu eingebaut werden, zu mindestens 65 Prozent mit grüner Energie betrieben. Für die Technik bestehe dabei Wahlfreiheit. „Der Klimaschutz zieht so auch in unsere Heizungskeller ein und sorgt für eine sichere Zukunft für uns und nachfolgende Generationen. Gleichzeitig steht die soziale Unterstützung der Eigentümer*innen, um so allen Menschen gezielt unter die Arme zu greifen.“

Laura Kraft aus Siegen: „Schlüssel zu einer klimafreundlichen, bedarfsgerechten und vielfältigen Wärmeversorgung“

Nicht zuletzt würde Sicherheit gegen steigende Preise bei fossilen Heizungen und bezahlbare Wärme geschaffen, betont die Politikerin. Erneuerbare Energien seien „der Schlüssel zu einer klimafreundlichen, bedarfsgerechten und vielfältigen Wärmeversorgung“.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland