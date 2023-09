Hellertalbahn: Kein Personal für Stellwerke, Züge fallen aus

Burbach/Neunkirchen. Bei der Bahn sind zu viele Leute krank. Daher fahren an den Wochenenden Ersatzbusse zwischen Herdorf und Dillenburg.

Bis Sonntag, 17. September, fahren an den Wochenenden keine Züge auf der Hellertalbahn zwischen Herdorf und Dillenburg. Aufgrund eines hohen Krankenstands könne die DB Netz AG die Stellwerke in Neunkirchen, Burbach und Würgendorf nicht mit Personal besetzen, heißt es in einer Mitteilung der Hessischen Landesbahn.

Die ausfallenden Züge werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs befinden sich nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. An den Bahnsteigen sind die Wegeleitungen ausgeschildert. In den Bussen des Ersatzverkehrs ist die Mitnahme von Fahrrädern nicht möglich.

Fahrplan und Info: www.hlb-online.de.

