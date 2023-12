Henner tanzt: Aus altem Sportplatz wird eine Event-Location

Wilnsdorf Für die Organisatoren des Festivals in Anzhausen gibt es einen Heimatpreis. Ebenso für die Rudersdorfer Rentnergang und für „Wielands Freunde“.

Um drei Vereine für Ihre ehrenamtlichen Projekte besonders zu ehren, hat Bürgermeister Hannes Gieseler eine kleine Runde Vereinsmitglieder ins Museum in Wilnsdorf eingeladen. Nach einem Sektempfang und einem kurzen Kennenlernen im Foyer ging es ins Atrium des Museums. Dort wurden die gläsernen Pokale samt Schecks des Heimatpreises feierlich überreicht: 2.500 Euro für Platz 1, 1.500 Euro für Platz 2, 1000 Euro für Platz 3.

Die drei Preisträger

Platz 1: Die Rentnergang Rudersdorf wurde 2018 gegründet. Montags morgens, alle 14 Tage, treffen sich r Rudersdorfer Rentner, um viele Dinge im Ort zu erledigen. Mittlerweile umfasst die Rentnergang um die 20 Mitglieder. Neben dem Aufstellen von Ruhebänken, einigen Sanierungsarbeiten im Ort und der Reparaturhilfe „Reparieren statt wegwerfen“ werden auch regelmäßig Spielplätze und Rasenstücke in Ordnung gehalten. Vor allem ist die Generalüberholung der Friedhofshalle ein Projekt, das mit einem Preis besonders gewürdigt werden soll.

Platz 2: Der Förderverein der Löschgruppe Anzhausen hat das Open-Air-Festival „Henner tanzt“ ins Leben gerufen. Das Festival soll Menschen aus verschiedenen Altersgruppen und Hintergründen zusammenbringen. Insgesamt waren Gäste aus dem gesamten Gemeindegebiet sowie aus dem ganzen Kreis und dem Raum Olpe vor Ort. Mit einigen umweltrelevanten Maßnahmen und der eigenen Finanzierung wurde aus dem Sportplatz im Anzhausener Waldgebiet eine bunte Event-Location. Ehrenamtliche DJs, einen Blick für die Umwelt und eine gute Organisation haben das Event zu etwas Besonderem gemacht.

Platz 3: Am 19. August 2023 hat der junge Verein Wielands Freunde ein Charity-Wein- und Pizzafest am Backes in Wilnsdorf organisiert. Insgesamt wurden 425 Pizzen gebacken und für einen guten Zweck verkauft. Auch Weine von lokalen Händlern wurden bezogen und verkauft. Insgesamt rund 500 Gäste aus dem Gemeindegebiet haben an dem Event teilgenommen. Ziele des Projekts sind das Sammeln von Geld für soziale Projekte in der Gemeinde Wilnsdorf sowie die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Insgesamt wurde ein Überschuss von 4.000 Euro erzielt, mit dem unter anderem Weihnachtsgeschenke für die Kinder der DRK-Kinderklinik Siegen besorgt wurden.

So viele Bewerbungen wie noch nie

Täglich gibt es Menschen, die dafür sorgen, dass die Gemeinde Wilnsdorf lebendig, bunt und vielfältig bleibt, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung: „Sie halten die Ortsteile instand und bringen uns zusammen in Form von tollen Aktionen und Events. Viele Projekte können dabei nur ermöglicht werden, wenn zahlreiche ehrenamtliche Hände ineinandergreifen.“

„Und das möchten wir auch nächstes Jahr wieder wertschätzen“, betont Bürgermeister Hannes Gieseler, „wir hatten dieses Jahr so viele Bewerbungen wie noch nie und hoffen, dass es nächstes Jahr noch ein paar mehr werden. Unsere Vereine haben viel zu bieten und kreative Ideen für unsere Gemeinschaft. Dieses Engagement hervorzuheben ist mir persönlich besonders wichtig, deshalb freuen wir uns jetzt schon auf jede Bewerbung für den nächsten Heimatpreis 2024.“

