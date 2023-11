Siegen NRW-Innenminister Herbert Reul möchte Siegener Bürgerinnen und Bürgern in einem Radio-Format Rede und Antwort stehen.

Ein ganz besonderer Gast ist am kommenden Mittwoch (22. November) in der Bürgersprechstunde der Polizei bei Radio Siegen dabei: Der „Chef der Polizei NRW“, Innenminister Herbert Reul, möchte ein weiteres Mal den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen. Deswegen wird an diesem Tag die Sendung nicht zur gewohnten Uhrzeit am Vormittag, sondern dieses Mal ab 14 Uhr stattfinden. Das teilt die Polizei Siegen-Wittgenstein mit.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nachdem 2021 die Bürgersprechstunde als bis dahin bundesweit einmaliges Format einer polizeilichen Bürgersprechstunde im Radio an den Start ging, ließ es sich unser Innenminister Herbert Reul nicht nehmen, am 6. Mai 2022 selbst im Studio dabei zu sein. Eine Stunde lang stand er gemeinsam mit der Polizei den Siegerländern und Wittgensteinern Rede und Antwort. Angetan von dem Engagement der Beteiligten und der positiven Resonanz des Formats ist Herr Reul nun erneut bei einer Sendung dabei.

Dieses Mal möchte der Innenminister zum Thema „Kinder- und Jugendkriminalität“ Stellung beziehen. Nicht zuletzt - auch aufgrund mehrerer schlagzeilenträchtiger Ereignisse - ein ebenso sensibles wie wichtiges Thema des Innenministers. Die Kriminalitätszahlen unter Beteiligung von minderjährigen Tätern steigen landesweit wieder deutlich an. Wie sieht das bei uns im Kreisgebiet aus? Und was unternimmt die Polizei diesbezüglich? „Kurve kriegen“, ein wichtiges Präventionsprojekt, wird ebenso so andere Maßnahmen und Aktionen vorgestellt.

Siegen: NRW-Innenminister wird sich zu Versammlungen und Demos in NRW äußern

Wie beim letzten Mal auch gibt es aber noch in zweites Thema in der Sendung, welches derzeit bundesweit immer wieder in den Schlagzeilen ist. Die Rolle der Polizei bei Versammlungslagen, insbesondere bei den derzeit vielerorts stattfindenden Demonstrationen rund um den Nahostkonflikt, ist dabei immer wieder ein Thema. So auch hier in Siegen, wo Polizeimaßnahmen bei einer Versammlung durch eine mediale Berichterstattung auf Unverständnis stießen. Hierzu ist es Herbert Reul ebenfalls ein wichtiges Anliegen, Stellung zu beziehen und die Rolle der Polizei klarzustellen. Weiterhin steht er den Bürgerinnen und Bürgern zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mit Herbert Reul wird Landrat Andreas Müller am Mikrofon stehen. „Die erneute Teilnahme des Innenministers und die damit verbundene Wertschätzung ehrt uns alle. Es zeigt, dass wir mit diesem Format richtig liegen und das es wichtig ist, mit unseren Bürgerinnen und Bürgern im Dialog zu stehen. Am Puls der Zeit bleiben und wissen, wo den Leuten der Schuh drückt. Nur so können wir die Polizei für die Menschen sein“, führt Landrat Andreas Müller aus. Und auch der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde, Bernd Scholz, der das Projekt mit initiiert hat, freut sich über diesen Besuch und die damit verbundene Anerkennung.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Wie gewohnt können auch für diese Sendung Fragen zu den vorgenannten Themen „Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität“ und „Die Rolle der Polizei bei Versammlungslagen“ auf den bekannten „Social Media-Kanälen“ von Radio Siegen und der Kreispolizeibehörde oder per Email an oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de eingereicht werden. Auch während der Sendung wird es wieder die Möglichkeit geben, dem Innenminister und der Polizei Fragen zu stellen. Das Team um Herbert Reul und Andreas Müller verstärken Pressesprecher Stefan Pusch sowie Susanne Otto und Bahman Pournazari, beide vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz, als Experten der Behörde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland