Siegen-Wittgenstein. Vergangene Woche noch über 20 Grad, am Wochenende womöglich erste Schneeflocken im Siegerland: Meteo Siegerland über die aktuelle Wetterlage.

Ersten Boden- und Luftfrost gab es in Teilen des Kreisgebiets am Montag, 16. Oktober. „Der Herbst ist da“, so Wetterexperte Carsten Beyer, Meteo Siegerland, nach dem langen, warmen Spätsommer: „Die kommende Woche wird spannend und könnte, wenn es blöd läuft, am Samstag die ersten Schneeflocken ins Kreisgebiet bringen.“ Allerdings gebe es noch große Unsicherheit, wo die Luftmassengrenze liegen wird und die sogenannte Niederschlagsabkühlung vorübergehend nasse Flocken bringen könne.

Hinter der Kaltfront strömt Montag kühle Luft polaren Ursprungs ins Kreisgebiet. Unter zunehmendem Hochdruckeinfluss nimmt das Schauerrisiko ab. Nachts Temperaturen um den Gefrierpunkt und Nebel, dann freundlicher mit lockerer Bewölkung – bis Dienstagabend dominiert Hoch „Verena“, Höchsttemperaturen 5 bis 11 Grad.

Mittwoch startet oft noch freundlich, dann nähert sich von Spanien her das neue Tief „Viktor“, das wiederum zu unbeständigem Wetterverhältnissen führen wird – über Deutschland bildet sich demnach am Wochenende eine Luftmassengrenze, die die Kaltluft im Nordosten von der milden Spanienluft im Südwesten trennt. „Auf welcher Seite wir bei diesem Luftmassen Gegensätzen liegen werden ist noch sehr unsicher“, erklärt Beyer. Es gebe Modellberechnungen, die Siegen-Wittgenstein auf der kalten Seite mit Schnee und Glätte sehen. Seine Empfehlung: Wetterbericht verfolgen und eventuell in Betracht ziehen, Winterreifen zu montieren.

