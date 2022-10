Der Herbst zeigt sich kommende Woche von seiner schönen Seite, so die Prognose von Carsten Beyer.

Wetter Herbstwetter in Siegen: Meteo Siegerland hat gute Nachricht

Siegen-Wittgenstein. Kalt und neblig – und wunderschön: Der goldene Oktober kommt nach Siegen-Wittgenstein, so Wetter-Experte Carsten Beyer.

Es hat erneut ordentlich geregnet, besonders im Wittgensteiner Land gab es am Samstag, 1. Oktober, bis zu 30 Millimeter Niederschlag. Netphen brachte es noch auf 13 Millimeter, rund um Siegen waren es aber nur vier. Nachdem der Sonntagmorgen erneut nass startete, ist aber Wetterbesserung in Sicht, so Experte Carsten Beyer von Meteo Siegerland.

Das kräftige Tief „Walburga“ bei Island sorgt mit seinen Ausläufern und Randtief „Xenia“ zunächst für sehr unbeständiges und zeitweise windiges Herbstwetter. Das Hauptniederschlagsfeld entlang der Luftmassengrenze verschiebt sich aber in die Südhälfte, damit wird es im Kreisgebiet trockener, aber oft noch dicht bewölkt, so Beyer.

Ab Montag führt Hoch „Timeo in einer Südwestströmung milde Luftmassen ins Kreisgebiet. „Es kündigt sich damit zumindest vorübergehend für ein paar Tage goldenes Oktoberwetter an“, so der Fachmann. Morgens könne es oft Nebel oder Hochnebel geben, auch Bodenfrost in Hochtälern sei nicht ausgeschlossen, im Tagesverlauf sollte es aber dann aufklaren und Temperaturen von bis zu 20 Grad geben. Wie es ab Freitag weitergeht, sei noch unsicher.

