Herrengarten Siegen für Bürger: Slackline, Brunnen, Bäume

Siegen. Direkt an Siegens Neuen Ufern entsteht mit dem Bürgerpark Herrengarten ein Wohlfühlort für alle Generationen: zum Chillen, Spielen und Genießen.

Die Baumaßnahmen für den Bürgerpark Herrengarten in Siegen beginnen. Am Dienstag, 15. August, war Spatenstich, nun folgen Pflasterarbeiten aufseiten der Gebäude der Knappschaft und der Uni. Ab Anfang November werden dann die Betonfertigteile für das umlaufende Sitzelement geliefert, das nach derzeitiger Planung bis Mitte März 2024 stehen soll. Ende Juni soll der Bürgerpark komplett fertig sein, aufgeteilt in verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten.

Im Inneren entsteht eine Rasenfläche mit Drehliegen aus Holz. Zudem werden im Bürgerpark Spielelemente installiert, unter anderem ein barrierefreies Trampolin, eine Lauftrommel und eine Slackline-Anlage. Vorgesehen ist darüber hinaus ein Trinkbrunnen.

Der Entwurf für den Bürgerpark Herrengarten von der Fürst-Johann-Moritz-Straße aus (aus einer etwas erhöhten Perspektive betrachtet). Gut zu erkennen: Das umlaufende Sitzelement, die große Rasenfläche im Inneren und die neu zu pflanzenden Bäume. Foto: rehwaldt landschaftsarchitekten / Stadt Siegen

Herrengarten Siegen: Bürgerpark mit vielen Sitzgelegenheiten und eigener Bühne

Eingerahmt wird der Park an den Neuen Ufern von einem „Stadtmöbel“. Abschnittweise gibt es integrierte Sitzbänke mit Holzauflagen, die Rücken- und Armlehnen bieten. Außen herum werden zudem Stadtbänke, Mülleimer mit Abdeckung, Abfallbehälter und Fahrradlehnbügel platziert. Eine E-Bike-Ladestation kommt auch.

Um den Bürgerpark auch für besondere Aktivitäten und/oder Kulturveranstaltungen nutzen zu können, erhält der nördliche (also der dem Knappschaftsgebäude zugewandte) Bereich eine Tanz- und Aktionsfläche. In deren Terrazzoasphalt werden rote Glaszuschläge eingelassen, die Licht reflektieren. Im westlichen Parkabschnitt – an der Fürst-Johann-Moritzstraße – wird ein als Bühne nutzbares Podest errichtet.

Siegen: Bürgerpark Herrengarten bekommt Pflanzen mit „hoher ökologischer Qualität“

Entlang des „Rahmens“ wird ein Weg mit Stauden und Gräsern verlaufen. „Die Pflanzen erinnern an die exotischen Pflanzungen des historischen Herrengartens und haben eine hohe ökologische Qualität“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. Die bestehenden Bäume bleiben erhalten, sieben weitere werden gepflanzt. Deren Laub, so der Bürgermeister, leuchte im Herbst besonders rot. Dies korrespondiert mit dem Farbkonzepts des neuen Herrengartens, denn rote Akzente setzen auch weitere Pflanzen und die Spielelemente. Ein horizontal integriertes Lichtband soll den Weg bei Dunkelheit zusätzlich zum praktischen Nutzen ansprechend in Szene setzen. Die Straßen um den Park herum werden für den Verkehr gesperrt. An der Fürst-Johann-Moritz-Straße wird ein Wendehammer angelegt.

