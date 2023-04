Heuschnupfen und Zecken: Was im Frühling dagegen helfen kann

Siegen. Im Frühling beginnt bei vielen der Heuschnupfen und auch ein Zeckenstich wird mit mehr Zeit draußen wahrscheinlicher. Tipps für die Gesundheit:

Von einem sonderlich schönen Frühling lässt sich bisher zwar nicht sprechen – aber da ist er trotzdem, und irgendwann dürfte er sich auch von der sonnigeren und wärmeren Seite zeigen. Mit diesen Tipps für Gesundheit und Wohlbefinden lässt sich die Jahreszeit im Siegerland bestmöglich genießen.

Pollenflug

Während sich die meisten Menschen über mehr Tageslicht und steigende Temperaturen freuen, bedeute der Frühling für Pollenallergikerinnen und -allergiker „vor allem die alljährliche Wiederkehr lästiger Symptome“, heißt es in einer Mitteilung der Barmenia Versicherungen Siegen: Eine verstopfte, laufende und juckende Nase sowie gerötete Augen sind eindeutige Zeichen für den sogenannten Heuschnupfen. Expertinnen und Experten raten, ihn behandeln zu lassen, sei er doch für die Betroffenen oft der Einstieg in weitere Erkrankungen.

„Unbehandelt kann aus dem Heuschnupfen eine ganzjährige chronische Asthmaerkrankung werden“, erläutert Fatih Oezdes, Leiter des Barmenia-Vertriebszentrums Siegen. „Die für ihn so typische Überreaktion des Immunsystems begünstigt außerdem die Ausbildung bestimmter Nahrungsmittelallergien.“ . Außer einer Immuntherapie bei einem Arzt oder einer Ärztin helfe gegen Heuschnupfen-Beschwerden vor allem ein Meiden der Pollen. Das ist allerdings nicht einfach, weil sie vom Wind kilometerweit durch die Luft getragen werden können.

Bei starkem Pollenflug sollten sich Betroffene durch das Tragen einer gutsitzenden Mund-Nasen-Maske vor dem Einatmen der Pollen schützen. „Personen mit Heuschnupfen sind allerdings nicht immungeschwächt. Ihre körpereigene Abwehr gegen Bakterien und Viren kann völlig normal sein“, merkt Fatih Oezdes an. Da bereits wenige heftige Nieser eine Mund-Nasen-Maske durchfeuchten und damit unbrauchbar machen können, sollte man vorsichtshalber Ersatzmasken mitnehmen. Eine weitere Möglichkeit, die Symptome zu dämpfen, bestehe in antiallergischen Nasensprays. Diese sollten jedoch nur nach ärztlicher Rücksprache verwendet werden.

Zecken

Die steigenden Temperaturen – auch in Folge des Klimawandels – sorgten auch für eine langsame Ausbreitung der Zeckengefahr von den wärmeren südlichen in die kälteren nördlichen Regionen Deutschlands, heißt es in den Ausführungen weiter. Die durch Zeckenstiche übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) war zunächst vor allem in Bayern, in Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen verbreitet. Inzwischen ist das Virus mit den Zecken nach Norden gewandert. „Sechs weitere Risikogebiete sind im Jahr 2022 hinzugekommen – darunter erstmals drei Landkreise in Brandenburg und der Stadtkreis Solingen in NRW“, schreibt die Versicherung.

FSME ist eine Entzündung des Gehirns, der Hirnhaut und des Rückenmarks, die tödlich verlaufen kann. Es gebe dagegen keine Behandlungsmethode und keine Medikamente. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Personen, die sich in FSME-Risikogebieten aufhalten, dort wohnen und von Zecken gestochen werden könnten, einen Impfschutz gegen FSME als sichersten Schutz vor der Krankheit.

„Während eine FSME-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen überwiegend leicht verläuft, gibt es bei Menschen über 50 Jahren oft schwere Verläufe“, heißt es weiter. Ein Zeckenstich sei dennoch kein Grund zur Panik, denn die meisten sind harmlos.

Stellen sich nach dem Stich aber grippeähnliche Beschwerden ein, sollten ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht und auf den Zeckenstich hingewiesen werden.

