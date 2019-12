Hilchenbach. In Hilchenbach will Autofahrerin abbiegen, kommt von der Fahrbahn ab und prallt im Grünstreifen gegen einen Findling. Führerschein sichergestellt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilchenbach: 50-jährige Frau unter Drogeneinfluss am Steuer

Unter Drogeneinfluss hat eine 50-jährige Frau am Dienstagabend, 3. Dezember, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Autofahrerin wollte gegen 18.30 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße in die Bruchstraße abbiegen, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kam sie mit ihrem Toyota nach links von der Fahrbahn ab und rutschte über einen Radweg in den angrenzenden Grünstreifen, wo sie schließlich noch gegen einen Findling prallte.

Rettungsdienst bringt Unfallverursacherin nach Siegen ins Krankenhaus

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 50-Jährige unter Drogeneinfluss stand, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein wurde sichergestellt. Da sich die Frau bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hatte, wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.