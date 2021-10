Hilchenbach: Auch hier können Bäume umfallen – Förster warnt

Am Kuhlenberg in Freudenberg, ganz in der Nähe der Freilichtbühne, liegt das Areal für die WP-Waldretter-Aktion. Mit Hilfe von Spenden unserer Leserinnen und Leser möchten wird das von der Borkenkäferkalamität stark in Mitleidenschaft gezogene Gelände nachhaltig wieder aufzuforsten helfen.