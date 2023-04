Hilchenbach: Auf dem Marktplatz schlagen neue Bäume Wurzeln

Hilchenbach. Der Hilchenbacher Marktplatz wird grün, die ersten Bäume sind gepflanzt. So geht es weiter – und so sah er vor der Stadtsanierung aus.

Der „grüne Norden“ ist gepflanzt. Vier Winterlinden und eine Japanische Blütenkirsche können auf dem neu entstehenden Plateau auf der Nordseite des Hilchenbacher Marktplatzes Wurzeln schlagen.

Seit Beginn der Baumaßnahme Ende Februar wurden die alten Pflastersteine entnommen, die Randsteine für den verbreiterten Gehweg gesetzt und die ersten Steinplatten gelegt. Bis Juli soll ein baumumsäumter Platz mit Sitzgelegenheiten entstehen, auf dem auch eine Bewirtschaftung möglich ist. Sitzstufen führen herunter in den zweiten Bauabschnitt Richtung Rathaus. Zwischen Bäumen werden Spielgeräte aufgestellt und Sitzgelegenheiten geschaffen, ein Wasserlauf plätschert den Marktplatz herunter. Noch offen ist, wie eine barrierefreie Bushaltestelle platziert wird, ohne dass spielende Kinder und Fußgänger durch den Fahrzeugverkehr gefährdet werden.

Marktplatz Hilchenbach: So sah er vor der Stadtsanierung aus. Foto: Karl Zoll

Früher verlief hier die B 508 – autofreier Markt wurde nie verwirklicht

Der Hilchenbacher Marktplatz hat seine derzeitige Gestaltung in den 1980er Jahren bekommen. Die große gepflasterte Fläche war von Anfang an umstritten – zu grau und als Stolperfalle zu wenig barrierefrei. Dass eine Fahrgasse für Autos auf der Südseite markiert wurde, war ein Kompromiss – ebenso die Parkplätze vor den Häusern auf der Nordseite, die die Stadt auf Forderung der Bezirksregierung wiederentfernen musste, um eine Rückforderung von Landeszuschüssen zu vermeiden. Denn ursprüngliches Ziel der Stadtsanierung war ein autofreier Marktplatz. Im Zuge der Stadtsanierung war die B 508 in die Herrenwiese verlegt worden. Vorher führte sie über Bruchstraße, Marktplatz und Dammstraße. Auf dem Marktplatz war die Einmündung der Schützenstraße (heute: Gerbergasse); die Rothenberger Straße hinter dem Rathaus wurde ebenfalls erst neu gebaut.

