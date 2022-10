Hilchenbach: Auffahrunfall auf der B 508 – drei Verletztre

Dahlbruch. Auf der B 508 in Dahlbruch ist ein Auffahrunfall passiert. Die Straße ist voll gesperrt.

Drei Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, zu dem am Montagmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Wittgensteiner Straße (B 508) in Hilchenbach-Dahlbruch gerufen worden waren. Nach Auskunft der Polizei war nach ersten Informationen in Fahrtrichtung Hilchenbach ein 51-Jähriger mit seinem VW-Golf gefahren und hatte auf Höhe des Ortsschilds verkehrsbedingt abgebremst. Dort beabsichtigte er in seine Grundstückseinfahrt abzubiegen.

Abbieger zu spät erkannt

Diese Situation hatte wohl eine 28-jährige Fahrerin eines Skoda-Fabia zu spät erkannt und war auf das stehende Auto aufgefahren. Dabei wurden sie und die 34-jährige Beifahrerin verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Kraftstoffe, sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

