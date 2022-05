Hilchenbach: Auto gegen Mauer – Fahrer betrunken

Vormwald. In der Nähe des Hilchenbacher Forstamtes kommt es zu einem Unfall. Die B 508 wird für anderthalb Stunden gesperrt.

Ein 33-jähriger Autofahrer sowie sein 39-jähriger Beifahrer aus Hilchenbach hatten am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Vormwalder Straße in Hilchenbach-Vormwald großes Glück. Sie waren von Hilchenbach kommend in Richtung Lützel unterwegs gewesen. In Höhe des Regionalforstamtes hatte der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war aus bislang noch nicht bekannter Ursache über die Gegenfahrbahn gefahren.

Die Fahrt ging ein Stück über den Bürgersteig weiter. Er streifte die Leitplanke. Anschließend schleuderte der Subaru-Forester über die Straße und prallte frontal gegen eine Bruchsteinmauer. Nach einer Drehung und erneuter Kollision mit der Mauer kam das Unfallauto dann wieder auf der Straße zum Stillstand. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von rund 6500 Euro.

B 508 in Hilchenbach für anderthalb Stunden gesperrt

Wegen auslaufender Betriebsstoffe war neben der Polizei auch die Hilchenbacher Feuerwehr alarmiert worden. Sie streute die Fahrbahn ab und sperrte an der Unfallstelle die B 508 in beide Richtungen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Da der Beifahrer sowie der Fahrer des Unfallwagens augenscheinlich alkoholisiert waren, musste sich der Fahrer einem Atemalkoholtest unterziehen. Nach einer Blutprobe auf der Polizeiwache wurde auch sein Führerschein einbehalten.

Die Vormwalder Straße war für rund anderthalb Stunden gesperrt.

