Hilchenbach: Bärengruppe zieht wieder durch Helberhausen

Hadem. Die Junggesellen der Bärengruppe Helberhausen machten sich wieder auf den Weg durch ihren Ort und hielten auch das ein oder andere Auto an.

Zwei Jahre lang mussten die Mitglieder der Bärengruppe Helberhausen warten, bis sie wieder gemeinsam durch die Straße ziehen konnten. Nach der coronabedingten Pause war es nun endlich wieder soweit: Am 1. Januar hörte man sie schon in aller Frühe mit „Pascha“-Rufen durch die Straßen ziehen. Dabei sammelten sie wieder Geld für den guten Zweck.

Besonders beliebt war die Durchgangsstraße von Hadem nach Helberhausen – dort wurden mehrere Autos von den „Bären“ angehalten. Wer spenden wollte, der durfte unbehelligt weiterfahren, doch wer das Autofenster noch offen hatte und geizig war, dem wurde kurzerhand die Wange geschwärzt. Manchmal reichte auch eine witzige Androhung, dann kam Marco Hoffmann mit der „Kassa“ angelaufen und schon klingelte es darin für einen guten Zweck – diesmal für den Kindergarten in Heinsberg.

Bärengruppe Helberhausen: Lange Tradition steckt dahinter

Es ist schon eine lange Tradition, dass immer zu Neujahr die Bärengruppe durch die Straßen von Hadem, Helberhausen bis Oberndorf zieht und von Haus zu Haus geht. Wer diesmal etwas in die „Kassa“ warf, der bekam von Jan-Phillip Langer, der mit Wurstkorb und Hochprozentigem dabei war, entweder ein Mettwürstchen oder einen Schnaps. Die Rollen der Bärengruppe waren unter den Junggesellen gut verteilt: Leon Roth war die Hexe. Der Teufel mit der Teufelsgeige wurde gespielt von Arne Fuchs und in das Bärenkostüm geschlüpft war Fin Nüs. Der Bär hing dann an der Leine, die von Jan Philipp Setzer als Bärenführer geführt wurde. Als Matrose zeichnete sich Oliver Schmitt mit seiner Quetschkommode aus und das Zigeunermädchen war Alexander Bülow.

„Pascha-Pascha“ schallte es von der Bärengruppe nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz wieder von Hadem bis Oberndorf Foto: Jürgen Schade

Zwischendurch lief die gesamte Gruppe zum zweiten Frühstück ein, wo sie auch neu geschminkt wurden, um dann weiter in nördliche Richtung zu marschieren. Am Abend traf sich die gesamte Bärengruppe mit zahlreichen Besuchinnen und Besuchern und Freundinnen und Freunden in der Helberhausener Turnhalle, wo bis spät in die erste Nacht des neuen Jahres gefeiert wurde.

