Hilchenbach: Baum stürzt auf Stromleitung

Hilchenbach Eine Esche stürzt in Hilchenbach auf die Stromleitung. In einigen Häusern fällt der Strom aus, geparkte Fahrzeuge werden beschädigt.

Mit dem Einsatzstichwort „Baum auf Stromleitung“ wurde die Feuerwehr Hilchenbach am Sonntagabend gegen 23 Uhr in die Straße „An der Wilhelmsburg gerufen. Eine massive Esche war dort umfallen und hatte dort einen erheblichen Schaden angerichtet.

Esche stürzt auf Garage

An einem Hang war der dicke Baum umgekippt und auf eine Garage gestürzt. Die einstige Schmiede, die mittlerweile als Garage genutzt wird, war durch den Baum eingedrückt. Ein darin untergestelltes Wohnmobil wurde ebenfalls beschädigt. Auch ein an einem Wohnhaus abgestellter Mercedes wurde von den dicken Ästen getroffen.

Anwohner hatten am späten Abend einen lauten Schlag gehört. Das gesamte Ausmaß wurde dann beim genauen Betrachten in der Dunkelheit deutlich. Sie verständigten daraufhin die Feuerwehr, die gegen 23 Uhr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße an der Ecke zur Bundesstraße B 508 sowie am oberen Teil der Straße An der Wilhelmsburg mit Flatterband und Warnleuchten ab.

Auch ein Dach wird beschädigt

Die Feuerwehr befreite die Straße von den dicken Ästen und leuchtete die Einsatzstelle aus. Der umgestürzte Baum hatte nicht nur an der Garage und den Fahrzeugen einen großen Schaden angerichtet. Mindestens bei zwei Häusern war die Oberleitung so erheblich beschädigt, dass der Strom ausfiel.

Somit wurde auch der Energieversorger Westnetz gerufen. Dessen Mitarbeiter rückten nach Mitternacht an und waren mehrere Stunden beschäftigt. Durch das Stromkabel war an einem benachbarten Haus ein Dachträger mit mehreren Dachpfannen aus dem Dach gerissen worden. Auch hier war wegen der aktuellen Wetterlage schnelle Hilfe gefragt. Der Bruder des Hausbesitzers war glücklicherweise Dachdecker und konnte somit eine provisorische Reparatur vornehmen.

