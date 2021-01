Hilchenbach: Betrunkener attackiert und beleidigt Polizei

Der Verdächtige verbringt die Nacht in Siegener Polizeigewahrsam. (Symbolbild)

Hilchenbach. Ein 30-Jähriger hört in seiner Hilchenbacher Wohnung laut Musik. Nachbarn beschweren sich. Die Polizei klopft. Dann wird es unschön.

Eine Streife der Wache Kreuztal ist am Montagabend, 11. Januar, zu einem Einsatz in die Straße „In der Herrenwiese“ in Hilchenbach gerufen worden.

Ein 30-Jähriger randalierte in seiner Wohnung und hörte laute Musik. Nachdem ein erstes Gespräch nicht geholfen hatte und der Mann die Polizisten lautstark massiv sexistisch beleidigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Verdächtiger verbringt Nacht in Siegen

Der Randalierer leistete erheblichen Widerstand und versuchte unter anderem, nach den Beamten zu treten.

Er kam auf die Siegener Wache. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen zeigte ein Ergebnis von rund 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

