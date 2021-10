Hilchenbach: Biblische Schatzsuche rund um die Kirche

Die Vorfreude auf den Kinderbibeltag am Samstag rund um die Hilchenbacher Kirche ist groß. Die Kinderbibelwoche in den Herbstferien kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

Hilchenbach. Gelegenheit zu Begegnungen nach der langen Corona-Isolation – die beliebte Kinderbibelwoche in den Herbstferien ist aber immer noch nicht möglich.

Gemeinsam miteinander Zeit verbringen, gemeinsam basteln: Auf dem Gelände der Hilchenbacher Kirche wird zum Kinderbibeltag am Samstag, 9. Oktober, ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt.

Das Programm

Veranstalter ist die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hilchenbach. Ursula Massow, Jugendreferentin des Kirchenkreises Siegen, ist an der Organisation des Kinderbibeltages beteiligt. Der Kinderbibeltag steht unter dem Motto: „Ein echter Schatz“. „Es wird sieben unterschiedliche Stationen für die Kinder geben, an denen sich die Kinder kreativ ausprobieren können“, freut sich Ursula Massow. Die verschiedenen Bastelaktionen sind auf das Thema „Schatz“ abgestimmt. Es können eigene kleine Schätze gesammelt oder selbst hergestellt werden, so die Jugendreferentin. Jede der sieben Stationen steht unter einen eigenen Pavillon. Beim kreativen Arbeiten werden die Kinder von mindestens zwei Teamern der Jungscharen betreut. Pfarrer Hans-Jürgen Uebach wird das Motto in verschiedenen biblischen Geschichten aufgreifen.

Kinderbibeltag 2021: In Hilchenbach geht es um das Thema „Schatz“. Foto: Privat

Unterschiedliche Materialien wie Holz oder Glas kommen an den Bastelstationen zum Einsatz. „Die Kinder sollen schöne Dinge mit nach Hause nehmen. An denen sie noch lange Freude haben“, betont Ursula Massow. Auch für Musik während des Bastelns sei gesorgt. Eine Band der Gemeinde wird den Kinderbibeltag musikalisch unterstützen. „Außerdem werden wir gemeinsam Waffeln backen und Popcorn machen“, kündigt die Jugendreferentin an.

Termine Der Kinderbibeltag findet am Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 16 Uhr statt. Mit Brötchen und Würstchen sowie Getränken ist für Verpflegung und das leibliche Wohl gesorgt. Das Angebot richtet sich an Kinder von 6 bis 14 Jahren. Die Gemeinde bietet wöchentlich immer mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr Jungscharen an.

Die Kinderbibelwoche

Normalerweise organisiert die Kirchengemeinde Hilchenbach in den Herbstferien immer eine ganze Kinderbibelwoche, die in Hilchenbach bereits Kultstatus genießt. Der Kinderbibeltag ist die corona-konforme Alternative für die sonst stattfinden Woche. „Die Kinderbibelwoche in Hilchenbach gibt es schon seit über 20 Jahren und ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition der Gemeinde“, berichtet Ursula Massow. Dass dieses Jahr nur ein Kinderbibeltag veranstaltet werden könne, sei zwar schade, aber die Gemeinde möchte den Kindern in dieser Zeit, die für viele von ihnen sehr schwer ist, wieder ein wenig gemeinsamen Spaß an der frischen Luft ermöglichen. Sie sollen auch soziale Kontakte neu aufbauen können – was in den letzten Monaten kaum möglich gewesen sei. „Die Kinder sollen einfach mal wieder einen schönen Tag erleben und kreativ sein können“, fasst Ursula Massow zusammen.

Hinter dem Fest steht ein großes Team an Ehrenamtlichen der Hilchenbacher Gemeinde, die jedes Jahr bei der Veranstaltung aushelfen, um für die Kindern einen tollen Tag zu gestalten, so die Jugendreferentin. „Viele von ihnen haben selbst früher an der Kinderbibelwoche teilgenommen und hatten so viel Spaß daran, dass sie uns gerne mit ihrer Hilfe unterstützen“, sagt sie.

Die Jungscharen

Die Jungschargruppen der evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in Hilchenbach sind momentan auf der Suche nach Mädchen und Jungen, die Lust haben, zusammen mit Gleichaltrigen Zeit zu verbringensingen. Seit Corona habe sich die Teilnehmerzahl mehr als halbiert, berichte Laura Hesse, Betreuerin der Mädchenjungschar. Draußen an der frischen Luft etwas unternehmen, gemeinsam basteln oder einen Film schauen – das Programm für die Kinder ist abwechslungsreich und variiert wöchentlich.

