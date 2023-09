Unfall Hilchenbach: Biker (17) schleudert in Auto-Windschutzscheibe

Hilchenbach. Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto in Hilchenbach verletzt: Er sei wohl ein wenig zu schnell unterwegs gewesen, sagte er der Polizei.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Kirchhundem ist am Freitag, 8. September, gegen 15.08 Uhr auf der Wilhelm-Münker-Straße in Hilchenbach bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er war nach Aussage der Polizei in Richtung Heinsberg unterwegs.

Nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei war er wohl ein wenig zu schnell unterwegs gewesen. In einer leichten, schlecht einsehbaren Rechtskurve kam ihm ein 48-jähriger Siegener mit seinem Opel entgegen. Ein Zusammenstoß ließ nicht mehr vermeiden. Das Krad prallte frontal in den Opel, der Fahrer wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und zog sich dabei nach ersten Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu.

Durch den Rettungsdienst wurde er vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr Hilchenbach sperrte die Wilhelm-Münker-Straße und übernahm die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn. Das Motorrad sowie der Pkw wurden abgeschleppt.

